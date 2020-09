Mand stukket ned med saks i Botanisk Have

En mand er anholdt, mistænkt for at have stukket en anden mand med saks i Botanisk Have i København

Københavns Politi har lørdag eftermiddag anholdt en mand, som er mistænkt for at stikke en anden mand med en saks i Botanisk Have.

Det skriver TV 2 Lorry.

- Omkring klokken 16.48 får vi uafhængigt af hinanden flere anmeldelser om en mand, der går rundt med en saks i Botanisk Have og at der er en mand, som skulle være blevet stukket i ryggen, fortæller vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix til Ekstra Bladet.

- Vi rykker ud og anholder den formodede gerningsmand, fortsætter vagtchefen og tilføjer, at den forurettede umiddelbart er uden livstruende skader.

Ukendt motiv

Ifølge vagtchefen var den formodede gerningsperson i besiddelse af en saks, da han blev anholdt.

- Lægefaglige personer skal nu fastslå, om det er gerningsvåbnet, siger Henrik Brix.

- Ved I, hvilket motiv der ligger bag?

- Nej, vi ved intet om motiv på nuværende tidspunkt. Den forurettede er under lægebehandling, og når det bliver muligt, skal vi snakke med ham. Vi snakker også med potentielle vidner. Pt aner jeg ikke, hvad der er gået forud for det her, siger vagtchefen.

- Vi ved heller ikke, om de to mænd kender hinanden.

Lørdag aften har politiet teknikere til stede i haven, som indsamler bevismateriale.