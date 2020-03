Mand stukket ned på åben gade: To mænd anholdt

Fyns Politi sigter to mænd på 40 og 47 år for drabsforsøg efter knivoverfald mandag aften

To mænd på 40 og 47 år er tirsdag blevet varetægtsfængslet indtil 14. april for et knivoverfald i Odense mandag aften.

Det oplyser efterforskningsleder ved Fyns Politi, Jack Liedecke, til Ekstra Bladet.

Politiet sigter de to for drabsforsøg, efter at de ved 21.30-tiden først kom op at skændes med en 26-årig mand og siden tildelte ham flere knivstik.

- Det er nogle personer, der har relation til hinanden, som bliver uenige. Der opstår et slagsmål, der resulterer i, at en mand på 26 bliver stukket flere gange med en kniv. Og han bliver efterladt dér på gaden, siger Jack Liedecke til Ekstra Bladet.

Flere vidner så manden blive stukket med kniv i krydset Nyborgvej/Rødegårdsvej/Benediktsgade i Odense. De så også, at den 26-årige sank til jorden, hvorefter de to gerningsmænd stak af.

De blev anholdt en halv time senere i Odense Midtby.

De to blev fremstillet for lukkede døre. Det skete af hensyn til efterforskningen. Det er endnu ikke lykkedes politiet at afhøre offeret på grund af mandens tilstand.

Den seneste melding er imidlertid, at han skulle være uden for livsfare og i stabil tilstand.

Dommeren valgte at fængsle de to mænd for kvalificeret vold. Jack Liedecke afviser, at de implicerede har nogen relation til bandemiljøet.