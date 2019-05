Mand stukket ned: Politiet undersøger varevogn

Manden er uden for livsfare

En mand er stukket ned ved Valby Station.

Det bekræfter Lars Westerweel, der er vagtchef ved Københavns Politi.

- Manden er uden for livsfare, og vi er massivt til stede derude og undersøger forholdet, fortæller han.

Vagtchefen ved ikke, hvor manden er kørt hen, men bekræfter endnu engang, at han er uden for livsfare.

Politiet ønsker ikke at kommentere offeret yderligere, men oplyser, at de er i gang med at lede efter en gerningsmand.

Lars Westerweel pointerer, at der ikke gælder nogen særlige forholdsregler for borgere, der befinder sig nær stationen, i forbindelse med politiets arbejde på stedet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at Politiet er i gang med at undersøge en varevogn i nærheden af en 7 Eleven på Toftegårds Allé, hvor Politet har lavet en lille afspærring.

Politiet fik anmeldelsen klokken 18.24.

