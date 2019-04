Mand stukket ned

Et internt opgør mundede ud i, at en mand blev stukket i brystet med en kniv

En 28-årig mand blev torsdag eftermiddag stukket ned i en lejlighed i den vestjyske by Vildbjerg. Den formodede gerningsmand - en 42-årig mand - er anholdt.

Offeret blev stukket i brystet, men er uden for livsfare. Han befinder sig lige nu på sygehuset.

Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Klokken 14.20 får en anmeldese om et knivstikkeri i Nørregade. Fra stedet er løbet en gerningsmand, siger vagtchef Simon Skelkjær til Ekstra Bladet.

- Vi finder den formodede gerningsmand på gaden i området klokken 15.18. Han bliver anholdt uden dramatik, lyder det videre.

Begge mænd er fra lokalområdet, og det forlyder, at et internt opgør imellem de to lå til grund for udfaldet.

Gerningsvåben fundet

Politiet modtog flere anmeldelser fra vidner om knivstikkeriet, hvorpå politiet rykkede ud til stedet.

Den 42-årige mand havde ikke det formodede gerningsvåben på sig under anholdelsen. Kniven er dog i politiets varetægt nu, oplyser vagtchefen.

- Efter episoden tog han kniven med sig umiddelbart, siger vagtchefen, som af hensyn til efterforskningen ikke oplyser, hvor kniven blev fundet.

Den 42-årige bliver nu sigtet for grov vold og skal afhøres i løbet af aftenen. Ifølge vagtchefen bliver han formentlig fremstillet i grundlovsforhør fredag.