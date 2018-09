Mand tæsket i frisørbutik: Syv fængslet for bandeoverfald

Syv unge er her til aften blevet varetægtsfængslet i en sag, hvor de er sigtet for et banderelateret overfald. Alle er fængslet i foreløbigt 24 dage, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

I følge sigtelsen udspandt overfaldet sig forrige søndag mellem klokken 15.30 og 15.45. Overfaldet er i følge politiet sket som led i en bandekonflikt, fremgik det af grundlovsforhøret.

Under overfaldet blev offeret slået og sparket, og der blev i følge sigtelsen også benyttet slagvåben og stikvåben. Offeret fik flere skader på kroppen og i hovedet.

Alle syv, der har indvandrerbaggrund, nægter sig skyldige i overfaldet.

I følge anklager Laura Birch er der medgerningsmænd på fri fod, hvorfor hun anmodede dommeren om dørlukning i sagen af hensyn til den videre efterforskning. Det ønske efterkom dommeren.

Politi: Banderivaler affyrede op til ti skud

Retsmødet begyndte ved 11-tiden i formiddags, og det er først sluttet her sidst på eftermiddagen.

De syv blev anholdt i går, oplyste Københavns Politi på Twitter tidligere i dag.

Konflikten menes at være funderet i en strid mellem fraktioner fra den tidligere bandegruppering Brothas fra Nørrebro.

To tilfældige borgere ramt af skud på Nørrebro

Der har været flere overfald og skyderier på det seneste. Konflikten har også tråde til den københavnske vestegn, hvor der ligeledes har været flere episoder.

Ekstra Bladets research viser, at flere af de sigtede - og nu fængslede - har relation til grupperingen Brothas. Figurer med tilknytning til denne gruppering er centrale i den nye konflikt.

Politiet mener, at en intern konflikt mellem kernefigurer i netop denne bandestruktur spiller en væsentlig rolle i konfliktens samlede billede.

Episoden i frisørbutikken er blot en ud af en serie af skyderier og overfald.