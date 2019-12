Mand tævet ihjel: Kvinde fængslet for dødsvold

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 44-årig kvinde er kort før middag blevet varetægtsfængslet i en sag om dødsvold. Kvinden nægter sig skyldig.

Omkring klokken 10.30 blev kvinden ført ind i Københavns Dommervagt. Med grødet og usammenhængende stemme bekræftede hun sin identitet.

I det hele taget gjorde kvinden et noget forhutlet indtryk. Via sin forsvarer, Knud Meden, lod hun forstå, at hun ikke ønskede at udtale sig i sagen, hvor hun er sigtet for at have tævet en 46-årig mand ihjel.

Ifølge sigtelsen skete det forud for klokken 10 i går, juleaftensdag. Kvinden blev anholdt klokken 12.45.

I sigtelsen beskrives det, at manden er tævet ihjel med en stump genstand, og at manden er blevet slået på både kroppen og i hovedet med den omtalte genstand. Ved retsmødet kom det ikke frem, hvilken genstand der er tale om.

Ved dagens retsmøde var den tynde kvinde iklædt en sort sweatshirt og mørke jeans. På fødderne havde hun blå Adidas Spezial-sko. Frisuren var kort, og blikket i øjnene virkede skræmt og flakkende.

- Hun kan ikke give en sammenhængende forklaring. Blandt andet derfor vil hun på nuværende tidspunkt ikke udtale sig, lød det fra forsvareren.

Voldsepisoden udspandt sig i nogle beskyttede boliger for hovedstadens skæve eksistenser - den slags, der tidligere blev kaldt husvilde-barakker - i Värmlandsgade på Amager.

Fordi der er nogle uklarheder omkring omstændighederne udbad anklageren, Anders Larssonm, sig dørlukning, hvilket dommeren, Jens Stausbøll, bevilgede.

- Dommeren fandt, at der var begrundet mistanke i sagen, og derfor er kvinden nu varetægtsfængslet i forløbigt 19 dage, oplyste anklageren efter retsmødet.

Ved retsmødet blev der nedlagt navneforbud på kvinden, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger tidligere er dømt for vold.