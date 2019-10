Mand tiltalt: 15-årig offer i sex-overfald

Offer fik trykket pude ned over ansigt i forbindelse med voldtægt

En 20-årig mand skal nu tage plads på anklagebænken i en sag, hvor han er tiltalt for voldtægt og voldtægtsforsøg.

Manden, der har anden etnisk baggrund, nægter sig skyldig.

I følge mediet det grønne område udspandt begge episoder sig på mandens bopæl i Lyngby.

Sagens første forhold omhandler voldtægtsforsøg, der udspandt sig om aftenen mellem kl 19 og kl 22 26. april i år. Her forsøgte han i følge anklageskriftet at voldtage en 24-årig kvinde, som han først begyndte at kysse og slikke forskellige steder på kroppen.

Anklageskriftet beskriver, hvordan han samtidig gramsede på hende, selvom hun både skreg stop og græd og forsøgte at modstand.

Til sidst lykkedes det kvinden at løbe sin vej.

Sagens andet forhold handler om fuldbyrdet voldtægt, der skete ved midnatstid 2. august i år. Her var offeret en 15-årig pige.

Anklageskriftet beskriver, hvordan den 20-årige tvang offeret ned på en sofa, hvor han holdt hende fast og samtidig lagde en pude over hendes ansigt.

Han fjernede puden, men truede med at lægge puden for hendes ansigt, hvis ikke hun stoppede med at gøre modstand.

Derefter voldtog han den 15-årige pige, lyder det i anklageskriftet.

Anklageskriftet beskriver, hvordan der tages forbehold for udvisning i forbindelse med eventuel dom.