Mand tiltalt: Dræbte hustru med kniv

En nu 74-årig mand er tiltalt for at have dræbt sin 71-årige kone med flere knivstik

En mand i 70'erne er tiltalt for manddrab, da han ifølge tiltalen slog sin 71-årig kone ihjel med kniv 3. november 2017 mellem 00:45 og 01:12 i deres hjem i Aalborg.

Anklageren vil kræve den tiltalte anbragt på en psykiatrisk afdeling, og at der ikke fastsættes nogen længstetid.

Der nedlægges derudover påstand om, at den tiltalte frakendes retten til at modtage arv, der er afhængig af den kvindens død.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om sagen, hvor det kom frem, at flere naboer hørte kvinden skrige om hjælp, og at den offeret til sidst faldt sammen i en blodpøl efter at være blevet ramt knivstik.

- Min kæreste vækkede mig i nat, fordi hun mente, at der var nogen, der råbte ude på vejen. Jeg troede i første omgang, at det var nogle fulderikker, som larmede, har en 27-årig beboer i området omkring Lyngholmsvej i Aalborg fortalt til Ekstra Bladet.

Den 27-årige ønsker ikke at stå frem med navn, men redaktionen er bekendt med hans identitet.

Dybt tragisk

En anden beboer har tidligere fortalt, at han var dybt chokeret efter kvindens død.

- Jeg har lige hørt det nu, da jeg lufter min hund. Det er jo dybt tragisk. Der var tale om meget flinke mennesker, som jeg tit talte med, sagde Daniel Berelejis til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der har intet været at mærke på dem. Manden var dog blevet noget svagere på det sidste. Han gik meget langsomt. Men hustruen var sød til at lave de praktiske ting. Hun har lige malet og sat huset i stand, fortalte Berelejis, som bor fire huse fra den nu dræbte kvinde.

Efterforskningsleder Frank Olsen har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at der fandt en form for kamp sted inden, og at de har en idé om drabets motiv. Olsen ville dog ved den lejlighed ikke præcisere yderligere.

Senioranklager Peter Rask oplyser til Ekstra Bladet, at manden erkendte de faktiske forhold under grundlovsforhøret, og han går ud fra, at han stadig gør det efter tiltalen.

Sagen kommer for Retten i Aalborg 7. september.

Kvinde dræbt i nat: Nabo hørte hendes døds-skrig om hjælp