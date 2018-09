Mand tiltalt for 26 forhold: Truede og voldtog kvinder i forskellige lande

En 35-årig mand er blandt tiltalt for fem voldtægter og trusler. Han skal for retten torsdag i Svendborg

Fem voldtægter, vold og trusler.

Det er nogle af de ting, som en 35-årig mand er tiltalt for. I et 13 siders langt anklageskrift er manden tiltalt for 26 forskellige forhold heriblandt flere voldtægter i Danmark og udlandet. Sagen mod manden starter torsdag i Retten i Svendborg.

Det skriver Fyens, der er besiddelse af anklageskriftet.

Han nægter sig skyldig overordnet set.

- Der er kun et par enkelte småting, han erkender, siger anklager Stephanie Reby ifølge Fyens.

Den 35-årige mand er blandt andet tiltalt for at have voldtaget en kvinde på et hotel i Berlin i 2013.

Udover voldtægten af kvinden stak han hende lussinger og greb fat om halsen på hende.

Ydermere lyder anklagerne på, at han har slæbt kvinden gennem hotelværelset og holdt hende ud af et åbentstående vindue på 10. etage, indtil hun gav ham en undskyldning.

I Hollands hovedstad Amsterdam er manden også tiltalt for at have voldtaget to kvinder. På et hotel i storbyen har han ifølge anklageskriftet nægtet to kvinder at rejse hjem.

Her har han inddraget deres pas, nøgler og mobiltelefoner og angiveligt voldtaget og tvunget sig til anden form for seksuel omgang med kvinderne i efteråret 2017.

Tvang kvinde til oralsex

I sensommeren 2017 er han tiltalt for voldtægt, forsøg på voldtægt og for at have tiltvunget sig anden seksuel omgang end samleje med to kvinder. Det skulle have været sket i Stenstrup.

Han skulle blandt andet have tvunget en af kvinderne til oralsex, mens hun var påvirket af narkotika. Ifølge anklageskriftet kunne hun derfor ikke modsætte sig handlingen.

Samtidig har han ifølge anklagerne blufærdighedskrænket de to kvinder.

I anklageskriftet står det også beskrevet, at han har filmet to personer på en privat adresse i Stenstrup have sex, uden han havde fået samtykke til at filme seancen.

Trusler

Ifølge anklageskriftet skulle flere voldtægterne være sket efter trusler mod kvinderne og deres familier.

Han er derudover tiltalt for at have truet en politimand flere gange, for at have været til fare for politiarbejde og for at have kørt 205 kilometer i timen på en motorvejsstrækning.

Han er ligeledes anklaget for at flygte fra retspsykiatrisk afdeling i Middelfart og for at have sat andres liv i fare ved stærkt hensynsløs kørsel.

Der er indkaldt 22 vidner, som skal afhøres i sagen, der er sat til at vare ni dage.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra anklager Stephanie Reby, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse i skrivende stund.