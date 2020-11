Mand tiltalt for at påstå at kunne slette folks skattegæld

En mand sagde, han havde adgang til Skattestyrelsens it-system. Han er tiltalt for at lokke penge ud af folk

720.625 kroner.

Så mange penge lykkedes det en i dag 33-årig mand at svindle sig til fra en række personer. Det mener Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), som har tiltalt manden for bedrageri.

Manden påstod nemlig ifølge Søik, at han have adgang til Skattestyrelsens it-systemer, så han derigennem kunne slette deres skattegæld. Det krævede dog, at han fik et beløb fra personerne for sit arbejde.

Det oplyser Søik i en pressemeddelelse. Den 33-årige er også tiltalt for forsøg på momssvindel, fordi han ifølge Søik forsøgte at hjælpe en virksomhedsejer med at lave falske fakturaer for mere end fire millioner kroner.

Stor efterforskning

Der ligger en stor efterforskningsindsats bag sagen, fortæller fungerende statsadvokat i Søik Per Fiig.

- Uanset om man forsøger at snyde det offentlige, eller om man snyder private ved at lade som om man kan snyde det offentlige, er det i sagens natur noget, vi ser på med stor alvor, siger han i meddelelsen.

I sagen er også en 58-årig mand tiltalt for at have forsøgt at begå databedrageri. Ifølge Søik agerede han mellemmand ved at hjælpe med at finde personer, der ville have slettet deres skattegæld.

En tredje person er tiltalt for at have betalt over 460.000 kroner til hovedmanden i den tro, at han på den måde ville få slettet sin gæld til Skattestyrelsen. En gæld, der ifølge Søik lyder på mere end syv millioner kroner.

Det er endnu uvist, hvornår sagen skal behandles ved Retten i Randers.