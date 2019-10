Mand tiltalt for at true Støjberg: 'Du skal sejle ned ad åen i en brændende kiste'

En 60-årig svensker, der bor i København, var ifølge en tiltale så vred på grænsekontrollen mellem Danmark og Sverige, at han truede både daværende udlændingeminister Inger Støjberg og statsminister Lars Løkke Rasmussen på livet.

’Og, Inger Støjberg, jeg skal PERSONLIGT se til at du får sejle ned ad åen i en brændende kiste,’ lød blot en af de mange trusler på en blanding af dansk-svensk, der blev sendt på mail.

Svenskeren mødte også op i Tordenskjoldsgade i København, hvor han angiveligt ledte efter Lars Løkke Rasmussen, mens han kiggede på navneskilte i flere opgange. Han sagde til en tilfældig forbipasserende: ’Ved du hvor politikerne bor? Jeg vil döda dem, fordi de er racister.’

Københavns politi har taget en yderst sjældent brugt paragraf i straffeloven i brug mod den 60-årige. Han er tiltalt efter § 113, der giver indtil 16 års fængsel eller livstid til den, som angriber eller øver tvang mod regeringen eller ministrene. Han nægter sig skyldig.

Senioranklager Søren Harbo har vurderet, at der ikke ’kun’ er tale om dødstrusler mod ministrene, men at den 60-årige ved ’magtanvendelse eller trussel derom’ ville tvinge Inger Støjberg og regeringen til at afskaffe grænsekontrollen.

Vurdering: Han er sindssyg

Overskriften til en af truslerne på mail lød: ’Fjern grænsekontrollen nu ellers kommer pæredanskere til at dø - inkl. danske politimænd’.

Truslerne fortsatte: ’Du, Inger Støjberg og dit kriminelle gang fortjener bare at dø, og døden skal komme hurtige til dig end du tro!!!!!’

Anklageskriftet mod den 60-årige omfatter 11 forhold af trusler, hvor især Inger Støjberg var i fokus for hans vrede. I en af sine trussels-mails opfordrede han alle til at chikanere og dræbe Inger Støjberg. Han vedhæftede et foto af Inger Støjberg påtegnet et hagekors og med teksten:

'KILL THE NAZI HAG !!!!! INGER STØJBERG'

Politiet kræver ikke den 60-årige idømt fængsel, fordi han vurderes som sindssyg. Derfor skal han dømmes til psykiatrisk behandling, mener anklageren. Sagen kommer for retten senere på året.

Ifølge tiltalen sendte den 60-årige også trusler til fem medlemmer af det svenske parlament med krav om ophævelse af grænsekontrollen.