Mand tiltalt for drab: Skar struben over på sin underbo

En 38-årig mand er tiltalt for et drab på sin underbo. Ifølge anklageskriftet skar han struben over på ham og tildelte ham adskillige knivstik

En mand fra Holstebro skal 31. oktober i retten tiltalt for at have dræbt sin underbo i Sønderparken i Holstebro 25. maj 2018.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Manden er tiltalt for manddrab efter straffelovens § 237 ved at have skåret struben over på sin underbo og tildelt ham talrige knivstik og snit mod halsen og kroppen, hvilket medførte, at underboen afgik ved døden', skriver politiet i deres pressemeddelelse.

Det var den dengang 37-årige mand, der selv ringede til politiet og fortalte om drabet. Da politifolkene nåede frem til lejligheden i Sønderparken fandt de den 53-årige dræbt.

Det viste sig, at han var blevet stukket adskillige gange med en kniv og havde fået halsen skåret over.

I grundlovsforhøret ville den sigtede ikke udtale sig, menen til politiet har han fortalt, hvad der fik ham til at overfalde den 53-årige.

- Han følte, at han blev forfulgt af den nu dræbte. Blandt andet mente han, at den nu dræbte spredte rygter om, at han var pædofil, og at han aflyttede hans lejlighed, fortæller advokaturchef Mette Møller fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Anklagemyndigheden nedlægger påstand om dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling uden længstetid.

Sagen skal for retten 31. oktober 2018.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvordan han forholder sig til tiltalen.