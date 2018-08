Mand tiltalt for hjemmerøveri: Jeg blev tvunget til det

Et hjemmerøveri i Nørresundby var overmåde voldsomt. Her blev offeret - en 44-årig mand - snittet i armen og låret med en kniv af overfaldsmændene, der ud over kniv også medbragte et haglgevær.

Sådan lød det i lokalmediet Nordjydske i forbindelse med overfaldet, der udspandt sig i en villa i den nordjyske by i fjor.

En 24-årig etnisk dansk mand er nu tiltalt i sagen, og ifølge planen skal retssagen begynde 14. september ved Retten i Aalborg. Ifølge anklageskriftet deltog manden i overfaldet sammen med to foreløbigt ukendte medgerningsmænd.

Anklageskriftet beskriver, hvordan hjemmerøveriet udspandt sig ved 00.15-tiden 22. juni, 2017. Her trængte tre mænd ind hos offeret bevæbnet med en kniv, et koben og det føromtalte oversavede haglgevær.

Offeret blev skubbet omkuld, hvorefter gerningsmændene viste, at geværet var ladt med skarpe skud. Derefter blev han slået flere gange med knyttet næve, ligesom han blev snittet med kniv.

Efterfølgende stak røverne af med en pung med godt 3000 kroner i.

Anklageskriftet beskriver ikke et muligt motiv, men et opgør i det lokale kriminelle miljø kan ifølge Ekstra Bladets oplysninger være baggrund for, at manden blev overfaldet i sit hjem.

- Jeg forventer, at min klient ved retssagen vil forklare, at han var med derhenne, men at han samtidig blev tvunget til det, siger den tiltaltes advokat, Peter Secher.

Han påpeger, hvordan det i anklageskriftet beskrives, at to ukendte medgerningsmænd også var med ved hjemmerøveriet.

- Hvem tvang ham?

- Det vil min klient ikke fortælle mig. Og jeg regner heller ikke med, at han vil fortælle det til retssagen, svarer Peter Secher.

- Hvorfor ikke?

- Når man er blevet tvunget med på sådan en tur, så er man så bange, at man ikke tør lægge løkken om halsen på den omtalte, ukendte medgerningsmand.

- Men fra sagens papirer har jeg personligt en ret god ide om, hvem denne ukendte medgerningsmand er. Der er tale om en mand, der pt. selv sidder varetægtsfængslet i en meget, meget alvorlig sag, siger Peter Secher.