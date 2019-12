Mand tiltalt for tre drab: Sådan brugte han ofres penge

Der var travlhed ved hæveautomater, i butikker, i hyrevogne, ja sågar i en sexklub efter drabene på tre ældre menensker.

Politiet har rejst tiltale mod den 27-årige James Schmidt for seriemord, ved at have kvalt en 80-årig mand og to kvinder på 81 og 82 år. Drabene skete hen over få uger i februar og marts i ofrenes lejligheder i et boligkompleks på Østerbro i København.

Manden er også anklaget for at have taget ofrenes hævekort og misbrugt dem i et stort antal umiddelbart efter drabene.

I et tilfælde var den 27-årige i følge anklagen inde på en sexklub på Vesterbro, hvor han i løbet af få minutter brugte kortet til først at betale 60 kroner og efterfølgende 90 og 45 kroner. Det skete ni timer, efter han i følge anklageskriftet havde kvalt et af sine ofre.

Det er blot nogle af de detaljer, som kan læses i anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Her beskrives tiltalen mod den 27-årige varetægtsfængslede James Schmidt i detaljer, og hvordan han misbrugte de dødes Visa- og Mastercard-betalingskort.

Anklageskriftet beskriver, hvordan nogle af transaktionerne er gået igennem, mens andre er afvist ved hæveautomaterne.

Langt de fleste kort-betalinger har handlet om mindre beløb. Pengene har blandt andet været brugt på mad og taxakørsel.

9. marts i år bestiltes der ifølge anklageskriftet mad kl. 17.12 for 562 kr. Godt en time senere forsøgte han at anvende et betalingskort i Imperial-biografen, men her blev kortet afvist. Ti minutter senere troppede han op i en anden Nordisk Filmbiograf, hvor han købte for 1305 kr. Her lykkedes transaktionen.

Anklageskriftet beskriver, hvordan han godt en time efter første drab, hvor en 82-årig kvinde var offer, gik ud og anvendte kvindens dankort.

Kvinden blev kvalt i sin lejlighed ved 14-tiden.

I følge anklageskriftet forsøgte han forgæves at hæves 1800 kr i Jyske Banks filial på Nørrebrogade 201. Men kl. 19.47 anvendte han samme kort med held i en forretning på Nørrebrogade i flere omgange.

Retssagen mod James Schmidt starter 3. marts. Han nægter sig skyldig.

Sagen udviklede sig gradvist efter at et af ofrene, den 81-årige kvinde blev fundet død 8. marts i år, Den sag kickstartede politiets efterforskning, fordi hendes pårørende opdagede, at hendes kreditkort blev misbrugt efter hendes død. Politiet mener, at hun blev dræbt 7. marts.

Den yngre mand, som havde haft sin gang i det boligkompleks, hvor de ældre boede, blev anholdt og senere blev han sigtet for yderligere to drab på ældre, hvis dødsfald i første omgang ikke havde været betegnet som en kriminel handling. Et af ofrene var allerede blevet kremeret, da politiet kom på sporet af den mulige seriedrabssag.

Anklagemyndigheden kræver fængsel på livstid.