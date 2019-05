Mand tiltalt for voldtægt af niårig

En 35-årig mand risikerer en langvarig fængselsstraf for et groft overgreb mod en niårig pige

En 35-årig mand skal 24. juni for retten i en grov sag om et overgreb mod en kun niårig pige.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er tiltalt for at have voldtaget den niårige pige og for at have frihedsberøvet hende gennem længere tid.

Overgrebet startede, da manden samlede pigen op i sin bil i Vinderup ved Holstebro, og ifølge politiet foregik det efterfølgende overgreb på Sallingsundvej på Mors.

Ud over at være tiltalt for voldtægt og frihedsberøvelse er manden ligeledes tiltalt for at have truet pigen til ikke at udtale sig over for politiet eller i retten.

Se også: Politi: Niårig pige lokket ind i bil og voldtaget

Kræver forvaring

Både voldtægten af den mindreårige pige samt frihedsberøvelsen, der er af særlig grov karakter, har en strafferamme på op mod 12 års fængsel.

Ifølge pressemeddelelsen fra politiet vil anklagemyndigheden dog kræve forvaring af den 35-årige mand.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, er den 35-årige tidligere dømt for voldtægt af et barn på Djursland, ligesom han er dømt for flere tilfælde af forsøg på samleje med mindreårige piger.

Tiltalt for voldtægt og bortførelse af barn: Her er hans uhyggelige fortid

Ekstra Bladet arbejder på at få udleveret anklageskriftet mod den 35-årige mand.