Mand tiltalt for voldtægt i borgmesters seng

Københavns Kommunes orlovsramte teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er onsdag indkaldt til at afgive vidneforklaring i en alvorlig straffesag, hvor et 30-årigt tidligere bestyrelsesmedlem for Enhedslisten sidder tiltalt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse.

Det sker i Københavns Byret, hvor det forventes, at Ninna Hedeager Olsen skal spørges om, hvad hun selv oplevede under og efter en fest, der blev holdt i borgmesterens lejlighed.

Ifølge anklageskriftet var Ninna Hedeager Olsen en af tre personer, der havde lagt sig til at sove i en seng. Mellem borgmesteren og den tiltalte lå endnu en kvinde, der på grund af fuldskab og træthed ikke var i stand til at modsætte sig, da manden besluttede sig for at have sex med hende.

Borgmesteren blev ifølge anklageskriftet selv ufrivillig part i sagen, idet manden under voldtægten af den berusede kvinde skulle have befølt borgmesteren på kroppen og taget fat om hendes hofter.

Ninna Hedeager Olsen har siden episoden i lejligheden været sygdomsramt fra sin stilling som borgmester. Hun har selv kommenteret episoden på sin offentligt tilgængelige Facebook-profil.

- Jeg er dybt berørt. Det foregik i mit hjem. Jeg kender parterne. Det vigtigste for mig har været at tale med offeret, støtte hende og at få hende til at erkende, at hun er uden skyld. Derefter har mit fokus været at få gerningsmanden til at melde sig selv. Det vidste han heldigvis godt, at han skulle, skrev borgmesteren nogle dage efter hændelsen.

- Det har på alle måder været nogle frygtelig dage. Jeg er i gode hænder og det ved jeg offeret også er. Af professionelle er jeg blevet opfordret til at trække stikket i en kortere periode, skrev hun videre.

Voldtægten foregik ifølge politiet 31. marts efter en fest i borgmesterens hjem på Nørrebro. Næste dag spiste de implicerede personer, der havde sovet sammen, morgenmad. Senere henvendte kvinden sig til Center for Voldtægtsofre, hvorefter sagen begyndte at rulle.

Enhedslistens politiske ordfører i Folketinget, Pernille Skipper, har tidligere på Facebook skrevet, at sagen har gjort hende rigtig ked af det.

- Jeg er faktisk temmelig rystet, skrev hun.

Den 30-årige, der er beskyttet af navneforbud, henvendte sig selv til politiet og blev efter afhøring fremstillet i grundlovsforhør. I første omgang valgte dommeren at løslade ham. Den beslutning omstødte landsretten, og manden blev anholdt og varetægtsfængslet to dage senere.

Manden blev siden løsladt fra sin varetægtsfængling 26. april. Han har under forløbet nægtet sig skyldig i påstanden om voldtægt og blufærdighedskrænkelse.