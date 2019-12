Mand tiltalt: Voldtog kvinder i pirat-taxa

En 35-årig mand nægter i skyldig i en sag, hvor han er tiltalt for at have voldtaget to kvinder

To kvinder på henholdsvis 21 og 23 år er ifølge politiets vurdering blevet voldtaget af en 35-årig mand, som kørte pirat-taxa.

Sådan lyder beskrivelsen i anklageskriftet mod den 35-årige mand. Sagen bliver afgjort i Retten i Lyngby tirsdag.

- Min klient nægter sig skyldig. Mere har jeg ikke at sige, fortæller den tiltaltes forsvarsadvokat, Kristina Marstrand, til Ekstra Bladet.

Ifølge anklageskriftet er manden tiltalt for to forhold af voldtægt i en bil, en Peugeot 3008, som manden brugte til den omtalte 'pirat-taxa'-kørsel.

Begge kvinder blev ifølge anklageskriftet samlet op i København, hvor de skulle køres nordpå.

Tiltalen mod den 35-årige omfatter voldtægt ved samleje, voldtægt ved andet seksuelt forhold og blufærdighedskrænkelse.

Skulle køres hjem

Sagens første forhold fandt sted 1. september 2019 omkring klokken 7 om morgenen ved et nødspor ved Lyngby Omfartsvej under Lyngby Hovedgade.

Her er manden tiltalt for at have gjort brug af vold eller trusler om vold og udnyttet, at den 21-årige kvinde ikke var i stand til at sætte sig imod, til at have samleje og anden seksuel omgang med det ene offer.

Da kvinden sad på forsædet af bilen, beskriver anklageskriftet, hvordan han gramsede på kvinden, inden han tvang kvinden om på bagsædet af sin bil, hvor han udførte voldtægten.

Efter overgrebet i bilen blev kvinden kørt til krydset mellem Grønnevej og Virumvej i Virum, hvor hun blev sat af.

Sagens andet forhold fandt sted 7. september 2019 omkring klokken 6.30 om morgenen ved en rasteplads ved Nybrovej også i Lyngby.

Her er manden tiltalt for at have tiltvunget sig samleje med en 23-årig kvinde i samme bil. Igen med vold eller trusler om vold og uden kvinden var i stand til at sætte sig imod, ifølge anklageskriftet.

Se også: Kvinde voldtaget i pirattaxa: Politiet beder om hjælp

Se også: Sigtet for voldtægter i ’fragt-taxi’: Er der flere ofre?, spørger politiet

Se også: Mand anholdt efter voldtægt i pirattaxa