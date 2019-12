Mand tog kvælertag på betjent efter julefrokost

Natten mellem lørdag og søndag blev Midt- og Vestjyllands politi kaldt ud til en sag om husspektakler efter en julefrokost mellem en mand og en kvinde på en båd i Hvide Sande Havn.

Da politiet ankommer til båden, slår manden den ene betjent i ansigtet og tager derefter halsgreb på den anden.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi til Ekstra Bladet.

Da manden ikke slipper sit tag om betjentens hals, trækker den anden politibetjent sin stav.

Politibetjenten overvejer at trække sin pistol, fordi han bliver bange for, at hans kollega er ved at blive kvalt, men der er for lidt plads på båden til, at det er forsvarligt, fortæller Midt- og Vestjyllands politi.

Derfor bruger politimanden sin stav for at få manden til at stoppe, hvilket lykkedes til sidst.

De to politimænd pådrog sig mindre skader som følge af overfaldet.

Manden skal i løbet af søndag formiddag i grundlovsforhør og er sigtet for vold mod tjenestemand.