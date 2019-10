Mand troede han var bidt af ulv: Viste sig at være en hund

Det var en hund og ikke en ulv, der i slutningen af september bed en 26-årig mand fra sønderjyske Hjelmrode i benet.

Det konkluderer dna-prøver fra mandens ben, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Hændelsen fandt sted nær mandens have. Manden var gået ud i området for at se, hvad der var sket, efter at hans hund var blevet skræmt.

- Her stødte anmelderen på dyret, som han beskrev som ulvelignende, cirka 70-80 centimeter høj, havde grå/hvid farve og et stort hoved, skriver Miljøstyrelsen.

- Dyret bed derefter manden kortvarigt i buksebenet. Den 26-årige sparkede dyret, der løb fra stedet.

Efter at have foretaget dna-prøver fra rifterne i mandens læg kan det altså konkluderes, at der var tale om et bid fra en hund og ikke en ulv.