Mand truede med at skyde 11-årig: Vandt over ham i Fortnite

Selvom man er 45 år, kan man godt være helt bidt af at spille konsolspil.

Det måtte en blot 11-årig dreng sande, da han blev truet med skud, efter at han bankede en 45-årig mand i skydespillet Fortnite, der allerede er gået hen og blevet kult.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt ABC News og CBS Local New York.

Den 45-årige mand, Michael Aliperti fra Long Island, New York, truede med at tage hjem til drengen og skyde ham og henviste også til, at han vil opsøge ham på drengens skole, lyder det fra Suffolk County Police.

Man kan med rimelighed kalde Aliperti en dårlig taber. Foto: Politifoto

Sådan tjener Marie-Louise kassen på at spille Fortnite

Truslerne kom gennem tekst- og stemmebeskeder via spilkonsollen Xbox. De to skulle have spillet Fortnite sammen i flere måneder.

Efter de voldsomme trusler anmeldte drengens familie Aliperti til politiet, som øgede deres tilstedeværelse ved drengens skole.

Aliperti blev anholdt tirsdag i sit eget hjem. Han er blevet sigtet for chikane og for at ville skade et barn.

Fortnite bliver spillet af mere end 125 millioner personer på verdensplan og går i alt sin enkelthed ud på at være den sidste overlevende mod 99 andre spillere.

Det er ikke første gang, at spillet Fortnite får spillere HELT op i det røde felt:

Se også: 14-årig afhængig af spil: Nikkede sin bekymrede mor en skalle