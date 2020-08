Mand uden mundbind og navn anholdt

Man slipper ikke for en bøde, blot fordi man undlader at fortælle, hvem man er.

Det måtte en mand fra Fredericia erfare, da han søndag formiddag blev anholdt på Svendborgbanen.

I første omgang var problemet, at manden ikke bar mundbind.

Men da togpersonalet ikke kunne kommunikere med manden, blev politiet tilkaldt.

Taler sort

Fyns Politi havde ikke mere held med at få manden i tale.

- Han taler sort, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland til Ekstra Bladet.

- Han svarer ikke relevant på det, han bliver spurgt om.

Derfor måtte politiet bruge ressourcer på at opklare mandens identitet. Søndag eftermiddag er mysteriet dog opklaret, og der er sat navn på manden.

To bøder

Manden kan nu se frem til en dobbeltstraf: En bøde for ikke at anvende mundbind i offentlig transport og en bøde for ikke at oplyse sin identitet til politiet.

Det er nemlig en overtrædelse af retsplejeloven.

I øjeblikket befinder manden sig stadig hos Fyns Politi i Odense.

Han vil blive sat på fri fod, når politiet har afhørt ham, afslutter Steen Nyland, vagtchef hos Fyns Politi.