Mand udvist fra Danmark for at stjæle cykler

Det må have løbet en litauisk mand det koldt ned ad ryggen, da han 9. juli blev stoppet af tysk politi lige syd for grænsen.

I varerummet på hans bil var 15 stjålne cykler gemt af vejen, men det var langtfra de eneste cykler, manden havde nappet.

Det mener Retten i Sønderborg, der onsdag udviste den 52-årige mand fra Danmark for omfattende hæleri af cykler og for overtrædelse af et tidligere indrejseforbud.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mærkevarecykler

Sagen fra Tyskland blev overgivet til dansk politi, så snart det stod klart, at cyklerne var stjålet i Danmark.

Efterforskningen har vist, at en række af cyklerne var blevet stjålet i Aarhus og Aalborg tidligere samme måned.

Som et led i det dansk-tyske politisamarbejde har tysk politi en fast politikreds, det kontakter – uanset hvor i Danmark forbrydelsen er sket. Derfor blev manden altså dømt i Sønderjylland og ikke i eksempelvis Aarhus, hvor forbrydelsen fandt sted.

Flere af cyklerne var ifølge politiet 'mærkevarecykler', og den samlede værdi af tyvekosterne er opgjort til 73.300 kroner.

Den 52-årige litauer var i forvejen idømt et seks år langt indrejseforbud gældende fra august 2016. Han nægtede at udtale sig i retten, men modtog dommen.