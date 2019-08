Mand varetægtsfængslet for medvirken til Malmø-drab

En 19-årig mand er nu varetægtsfængslet i en uge. Han er sigtet for medvirken til mordet på den 31-årige kvinde, der mandag blev skudt med sin baby i armene på en gade i Malmø

En 19-årig mand iført hvid t-shirt tog torsdag klokken 13.30 plads i byretten i Malmø, sigtet for medvirken til mordet på den 31-årige kvinde, der mandag blev skudt på en gade i Malmø.

Retsmødet blev afholdt for lukkede døre, men efter halvanden time blev det meddelt, at den 19-årige skulle varetægtsfængsles.

Det oplyser Kvällsposten.

Han tilbageholdes foreløbigt i en uge for den laveste grad af mistanke.

Foruden sigtelsen for medvirken til mord er den 19-årige sigtet for groft brud på våbenloven. Han nægter sig skyldig i alle anklager.

Den 19-åriges advokat Therese Ståhlnacke har ifølge Kvällsposten pointeret, at hendes klient har et alibi på dagen for mordet.

- Han er meget skuffet, siger hun til Kvällsposten.

Ejer af flugtbil

Manden blev anholdt mandag, da han står angivet som ejer af den hvide Mercedes-Benz, som gerningsmændene angiveligt skulle være flygtet i efter mordet.

Bilen blev kort efter fundet udbrændt et lille stykke fra gerningsstedet.

Den 19-årige kan ikke have været til stede under drabet, da han på det tidspunkt var i retten i forbindelse med en anden sag. Men det er politiets teori, at han kendte til drabsplanerne.

Hans forsvarer Therese Ståhlnacke har tidligere udtalt, at hendes klient tager stærkt afstand fra mordet på den 31-årige læge og småbørnsmor.

- Da han fandt ud af, at hans hjem var blevet ransaget, kontaktede han selv politiet. Det var i den forbindelse, at han blev anholdt. Han er forskrækket over mistanken og tager kraftigt afstand fra drabet. Han synes, det er præcis lige så afskyeligt, som alle vi andre gør, siger hun.

Politiet har endnu ikke officielt meldt noget ud om andre mistænkte i sagen, men flere vidner har ifølge svenske medier berettet at have set tre gerningsmænd på stedet.

Ifølge Sydsvenskan har politiet dog tydelige signalementer at gå efter på tre mistænkte, hvoraf et stemmer overens med en mand, som har været tilbageholdt i flere mordefterforskninger i Malmø de senere år.