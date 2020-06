Mand varetægtsfængslet: Taget to gange på et døgn

En 29-årig mand er mandag blevet varetægtsfængslet. Han er sigtet for at have kørt spirituskørsel fire gange

En 29-årig mand er mandag blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for at have kørt spirituskørsel fire gange, heriblandt to gange på et døgn.

Varetægtsfængslingen sker, fordi det vurderes, at der er fare for, at manden vil begå lignende overtrædelser, oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Louise Watson til TV2 Nord.

Manden, der allerede inden overtrædelserne havde fået frakendt sit kørekort, har ifølge anklageren erkendt to af forholdene men nægter sig skyldig i de to andre forhold.

Lørdag aften blev manden ifølge TV2 Nord anholdt ved Pandrup, hvor han kørte rundt i en minilastbil i spiritus- og narkopåvirket tilstand.

Efter løsladelsen var den allerede gal igen søndag aften, hvor manden blev anholdt i Kaas, da han kørte påvirket rundt på en motorcykel.