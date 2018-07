Mand voldtog 18-årig og solgte kokain i Herning: Overfaldet blev optaget

Det blev til syv års fængsel for en 29-årig mand, efter han blev kendt skyldig i at have solgt kokain og at have voldtaget en 18-årig kvinde

En voldtægt og handel af sammenlagt 3,5 kilo kokain kostede en 29-årig mand syv års fængsel tirsdag.

Han blev dømt i Retten i Herning, som udover at kende ham skyldig i at have både købt og solgt en stor mængde kokain, også dømte ham for voldtægt af en 18-årig kvinde. Retten tildelte kvinden 50.000 kroner i erstatning.

Det fortæller Mette Helm, der er presseansvarlig ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 29-årige mand valgte ikke at anke dommen.

For rullende kamera

I retsmødebegæringen står der, at voldtægten skete på en privat adresse, hvor den 29-årige bedøvede pigen ved hjælp af medicin, og derefter begyndte overfaldet.

Den 29-årige begyndte at have samleje med pigen, som ikke kunne sætte sig til modværge. Manden valgte også at optage selve overfaldet.

Dommen på syv års fængsel er ubetinget.