Manden anholdt: Så klappede fælden også for konen

Mens en mand i Aarhus var anholdt, og politiet ransagede hans hjem for narko, blev et bestemt nummer ved med at ringe til ham.

Telefonnummeret viste sig at tilhøre mandens kone, som var tilmeldt en anden adresse end manden. Og sagen udviklede sig.

Nu har den 29-årige mand og hans 26-årige kone fået en dom ved Retten i Aarhus.

Manden fik et år og ni måneders ubetinget fængsel for at have været i besiddelse af en større mængde narkotika med henblik på salg. Konen fik ti måneders delvist betinget fængsel for medvirken til narkohandel, oplyser Østjyllands Politi.

Sagen begyndte at rulle 20. december, da en patrulje stoppede manden rutinemæsigt. Han var skønnet påvirket af hash. Betjentene fandt en såkaldt salgstelefon og en mindre mængde skunk i bilen og ransagede mandens hjem.

Lejlighed med narkotika

Lejligheden viste sig at være fyldt med narkotika, herunder flere hundrede ecstasypiller og pulver, flere kilo pot, kokain, ketamin, skunk og hashplanter. Desuden havde manden indrettet et hjemmelavet skunklaboratorium i sin stue.

Politiet fik kontakt til konen, som sagde, at hun intet kendte til narkoen. Men en undersøgelse af hendes bil gav et fingerpeg om noget andet. Der lå flere kilo skunk og hash samt kokain, og da politiet kørte til kvindens folkeregisteradresse blev der fundet over fire kilo hash og skunk, MDMA, adskillige sprøjter med hasholie og et narkoregnskab.

Tirsdag blev manden så dømt for at have været i besiddelse af samtlige fundne stoffer med henblik på salg og for forud for anholdelsen at have videresolgt 73 ecstasypiller.

Den 26-årige kvinde blev dømt for at have medvirket til besiddelse med henblik på salg.

Anklager Jacob Gents siger i en kommentar til dommen, at 'en resolut og effektiv efterforskning fra politiets side fik fjernet en større mængde narko fra at komme i omløb og blive solgt på gaden'.

Manden og kvinden erkendte sig delvist skyldige, og begge udbad sig betænkningstid med hensyn til anke af dommen.