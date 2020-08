'Manden havde maske på og en økse i hånden'

To mænd er tiltalt for et groft hjemmerøveri, en kvinde på 25 år var offer

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Et hjemmerøveri i Hvidovre skyldtes egentlig, at to mænd havde købt noget dårlig kokain. Sådan lød det i hvert fald fra en af de to tiltalte, en 32-årig familiefar og hans 22-årige fætter, da retten i Glostrup i dag indledte sagen.

De to mænd er tiltalt for, i forening med en tredje mand, at begå et groft hjemmerøveri den 2. januar i år mod en ung kvinde i Hvidovre, hvor kvinden blandt andet blev slået med et økseskaft.

Den tredje tiltalte, Morten Baldur Karrebæk Pust, er på flugt fra politiet. Hans advokat, som også er til stede i retten, har intet hørt fra ham, sagde han.

Nægter sig skyldige

Begge mænd nægter sig skyldige i hjemmerøveriet, men den 32-årige erkender, at have været i lejligheden på gerningstidspunktet.

Den 32-årige tiltalte forklarede, at de tidligere på ugen havde været forbi lejligheden i Hvidovre, for at købe kokain for 5-7000 kroner.

Hen ad dagen den 1. januar blev den 32-årige rigtig dårlig af det kokain de havde købt.

– Jeg har aldrig haft det så dårligt i mit liv. Jeg var bange for det, jeg havde taget, og tænkte ikke på nogen andre end mig selv, forklarede han i retten

Tog tilbage til lejligheden

De tre mænd ville derfor tilbage til lejligheden natten til den. 2 januar for at få deres penge tilbage.

Her bad den 32-årige sin 22-årige fætter om at køre ham og Morten Baldur Karrebæk Pust tilbage til den lejlighed, hvor de havde købt kokainen.

- Jeg havde taget en kølle med, hvis han (sælger red.) gik amok, fortsatte han sin forklaring.

I mellemtiden ventede fætteren i bilen.

Da de to mænd bankede på, var det en 25-årig kvinde, der åbnede. Den 32-årige tog fat i kvinden, som sagde, at 'ham de ville have fat i lige var gået', forklarede han.

- Jeg bad hende om at give mig pengene tilbage for kokainen, sagde den tiltalte.

- Jeg er meget ked af, at jeg har opført mig sådan overfor hende, for det var kæresten, vi ville have fat i, sagde han i retten.

Bandt kvinden med gaffertape

- Da vi skal til at gå fra lejligheden, putter jeg gaffertape på hende, fortæller den 32-årige.

Da politiet pludselig bankede på, fik de travlt. Den nu tiltalte fortalte i retten, hvordan han gennem dørspionen kunne se to politibetjente, så han vendte sig om, tog nogle forskellige ting og sprang ud over altanen.

Da han landede på græsplænen, brækkede han foden flere steder, og kunne ikke flygte. Han blev anholdt og kørt på skadestuen.

Havde maske

Kvinden, som var tydeligt påvirket af hændelsen, vidnede også i retten:

- Han havde sådan en maske af plastik på, hvor man kun kunne se øjnene. Og så havde han en økse i hånden, sagde hun.

Det var den økse, den ene tiltalte skulle have slået kvinden i hovedet med.

Kvinden sagde yderligere, at hendes kæreste aldrig er blevet nævnt af de to gerningsmand, under røveriet.

Da anklageren spurgte, om kvindens kæreste solgte kokain fra lejligheden, var svaret nej. Dog fortalte hun, at hun selv har været i miljøet og var påvirket, da de to mænd brød ind.

Nabo reagerede - var træt af støj fra kvinden

Det var en nabo, der slog alarm til politiet, da han hørte støj fra lejligheden.

Sagen fortsætter med forventet dom i sagen den 28. august.