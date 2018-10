Mange biler i harmonikasammenstød: Motorvej spærret

Vestmotorvejen er torsdag eftermiddag blevet totalt spærret i vestgående retning ved Sorø efter et harmonikasammenstød.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Ove Christoffersen til Ekstra Bladet.

Fire-fem biler skulle være impliceret.

Der er indtil videre ikke oplysninger om eventuelt tilskadekomne.

Uheldet er sket klokken 16.17. Politi og redning er ankommet.

Der er opstået en større kø som følge af uheldet.

- Motorvejen er lukket indtil videre. Der er ingen tidshorisont for, hvor længe det vil vare, siger Ove Christoffersen.

Vejdirektoratet skriver på Twitter, at motorvejen tidligst forventes genåbnet klokken 17.20.

Klokken 17.08 skriver Vejdirektoratet, at et enkelt spor er blevet åbnet forbi uheldsstedet. Samtidig meddeles det, at oprydningen efter uheldet tidligst forventes gjort færdigt klokken 17.40.

Opdateres...