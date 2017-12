Mange børn blev dræbt i Danmark i 2017

Usædvanligt mange børn er i det forgangne år blevet dræbt. Læs her om årets drabssager, hvor børn blev slået ihjel.

* 9. januar finder Østjyllands Politi seks lig i et parcelhus ved Ulstrup sydvest for Randers.

Efterforskningen viser, at der er tale om husets beboere, og at det er faren, den 45-årige it-konsulent Morten Nielsen, der har taget sin 42-årige hustru og parrets fire børn på 3, 6, 11 og 16 med sig i døden.

* 6. februar bliver drengen Noah på halvandet år med al hast bragt til Rigshospitalet fra hjemmet i Sommersted i Sønderjylland, men først på aftenen dør han.

I første omgang tror drengens mor, at han døde af lungebetændelse. Men det viser sig, at dødsårsagen er stump vold, og en 30-årig mandlig ven af familien bliver anholdt og sigtet for drab.

* 11. april rykker Københavns Politi ud til en anmeldelse om husspektakler i Brønshøj, men finder ligene af tre børn og deres 36-årige mor. Børnene var henholdsvis 3, 13 og 15.

I et grundlovsforhør senere på dagen tilstår børnenes 38-årige far, at han har slået sin familie ihjel. Hans sag kommer for retten i det nye år.

* 14. maj finder politiet liget af en dreng på halvandet år i en bolig på Kastanjevej i Lyngby.

Drengens 32-årige mor bliver sigtet for at have kvalt barnet. Ved årets udgang er hun fortsat varetægtsfængslet i sagen. Der er rejst tiltale.

* 16. oktober finder håndværkere liget af et spædbarn gravet ned i et grønt område ved Brinken i Glostrup.

I forbindelse med efterforskningen leder politiet efter drengebarnets mor. Der kan være tale om en 21-årig rumæner, som har boet i området. Det er uvist, hvor kvinden er nu. Politiet vil ikke oplyse, hvordan barnet døde.

* 16. oktober bliver den 16-årige Servet Abdija skudt og dræbt ved sit hjem i Ragnhildgade på grænsen mellem Østerbro og Nørrebro i København.

Flere unge og atletiske mænd er set flygte fra stedet, men endnu er ingen anholdt i sagen.

* 11. november finder en mand sin kone og søn liggende døde i deres lejlighed på Vangedevej i Gentofte.

Efterforskningen viser, at moren, der kommer fra Kenya, har kvalt drengen og efterfølgende hængt sig selv. Drengen blev knap 16 måneder.

