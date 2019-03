Mange mennesker dræbt i skyderier i moskeer

Der er et 'betydeligt' antal sårede og dræbte efter skyderier i to moskeer i byen Christchurch i New Zealand.

Det siger byens politichef, Mike Bush, på et pressemøde.

Han kan endnu ikke sætte tal på, hvor mange ofre der er efter fredagens angreb mod to moskéer i byen.

Ifølge New Zealand Herald frygtes op mod 27 mennesker dog dræbt.

Tre mænd og en kvinde er i politiets varetægt. Politiet kan endnu ikke udelukke, at der er flere gerningsmænd.

Angrebene fandt sted under fredagsbøn i de to moskeer al-Noor og Linwood Masjid. Al-Noor Moskéen var den første, der blev angrebet.

Politiet opfordrer alle til at holde sig inden døre og understreger, at situationen fortsat er 'meget alvorlig'.

Foto: Martin Hunter/Reuters/SNPA/Ritzau Scanpix

Politiet ved endnu ikke, om der er risiko for angreb mod andre moskéer eller andre steder i Christchurch eller det øvrige New Zealand, siger Bush.

Har lavet manifest

En mand, der har taget skylden for skyderierne, har lagt et 74 siders indvandringskritisk manifest på nettet, hvor han forklarer sin baggrund og sit motiv for angrebet, skriver AP.

Han er tilsyneladende en af de fire, der er pågrebet.

Et øjenvidne oplyser, at en sortklædt mand gik ind i al-Noor moskéen, hvorpå adskillige skud blev hørt.

Folk flygtede fra stedet, og derpå stak gerningsmanden også af, fortæller Len Peneha, som gik ind i moskéen for at forsøge at hjælpe.

- Jeg så døde mennesker over det hele, siger Len Peneha til nyhedsbureauet AP.

Foto: Martin Hunter/Reuters/SNPA/Ritzau Scanpix

Gik systematisk rundt og skød

Et andet øjenvidne, der befandt sig i moskéen, siger til tv-stationen TVNZ, at skyderiet varede i 20 minutter, og at gerningsmanden systematisk gik gennem moskéen og skød folk.

Kort efter at skyderiet gik i gang, blev der også meldt om skyderi i den anden moské, skriver newzealandske medier.

Bevæbnede betjente er på plads over det meste af byen, oplyser politiet i Christchurch, som opfordrer indbyggerne til at blive inden døre.

Foto: Martin Hunter/Reuters/SNPA/Ritzau Scanpix

Uskadeliggjort bomber

Politichef Mike Bush betegner det som en 'hidtil uset' og 'meget alvorlig' situation.

Politiet har uskadeliggjort flere bomber i biler i byen.

Det er ikke umiddelbart klart, om der er en sammenhæng med skyderierne.

Et øjenvidne oplyser til Radio New Zealand, at han hørte skud ved al-Noor moskéen, og at der lå mindst fire mennesker på jorden.

- Der var blod overalt, siger øjenvidnet.

Foto: Martin Hunter/Reuters/SNPA/Ritzau Scanpix

Et andet øjenvidne siger til tv-stationen One News, at han så tre mennesker ligge blødende på jorden uden for moskéen.

Omkring 300 mennesker var samlet i moskéen al-Noor, rapporterer Radio New Zealand.