Mange våben fundet i kæmpe aktion

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

51 våben og en stor mængde ammunition er blevet beslaglagt i forbindelse med en stor aktion i dag, hvor 18 forskellige adresser på Fyn, hovedsagligt i Odense-området, er blevet ransaget.

14 personer er blevet anholdt i aktionen, der ifølge politiet handler om våben til de grupperinger, der er en del af den nuværende konflikt i hovedstadsområdet.

40 af våbnene blev fundet på et lager, mens de resterende våben er fundet i de anholdtes besiddelse, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Det er Særlig Efterforskning Øst (SEØ), der kører aktionen i et tæt samarbejde med Fyns Politi

Se mere video på Local Eyes.

De skriver, at anholdelses- og ransagningsaktionen er kulminationen på en længerevarende efterforskning af distribution af våben.

Se også: Øjenvidne til våben-aktion: Kæmpe fyr i håndjern på villavej



- På baggrund af denne efterforskning bliver en stor mængde våben nu holdt ude af de kriminelle miljøer, og det er vi meget tilfredse med. Vores indsats fortsætter, og det samme gør den videre efterforskning af denne sag, siger vicepolitiinspektør i SEØ, Torben Henriksen.

Af de 14 anholdte personer, forventes de otte at blive fremstillet i grundlovsforhør. Og for to af de anholdtes vedkommende skete det fredag eftermiddag. De nægter sig skyldig.

En 35-årige mand, der havde fuldskæg og var iført sorte arbejdsbukser med store lommer og briller, blev sigtet for besiddelse af 40 skydevåben under særligt skærpende omstændigheder i en længere periode forud for hans anholdelse i forening med flere indtil videre uidentificerede medgerningsmænd. Pistoler, herunder 13 af typen Glock 25 og ikke under ti kilo ammunition, blev fundet i en lagerbygning på Fyn.

En 22-årig mand, der var iført grå hættetrøje, sorte bukser og adidas-sko blev sigtet for at besiddelse af to pistoler af ukendt mærke samt en tilhørende lyddæmper, der blev fundet i et køretøj lige før grundlovsforhøret.

Fremstillingen af de anholdte vil ske ved retten i Odense enten i løbet af fredagen eller i morgen, lørdag. Der vil blive begæret lukkede døre.

Vicepolitiinspektør Torben Henriksen, SEØ, oplyser til Ekstra Bladet, at der overvejende er tale om pistoler og at politiet har fundet 'rig meget ammunition'.

40 af de beslaglagte våben lå i en lagerbygning - fuldt funktionsdygtige og klar til brug.

- Vi er meget glade for, at vi har kunnet beslaglægge så mange våben. Det er vores klare opfattelse, at våbnene var målrettet til de bander, der er i konflikt på Sjælland. Samtidig er det skræmmende, at de har så stor en kapacitet til at skaffe våben, siger Torben Henriksen.

- De er til brug for at skyde, dræbe og lemlæste mennesker. Men jeg er ikke så naiv at tro, at vi har tømt banderne for våben, siger han.

Politiet har efterforsket sagen i længere tid. Torben Henriksen har endnu ikke overblik over, hvilke fabrikater våben, der er fundet.

- Vi har stort set lige hentet dem ind, og de skal nu alle teknisk undersøges, oplyser han.

SEØ-chefen siger, at det ikke er politiets umiddelbare opfattelse, at de mange våben kan knyttes til rocker-miljøet, men der kan godt være personer blandt de anholdte med relation til rockere.