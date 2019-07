Mange vil hjælpe: 'Du gav glæde på en gråvejrsdag'

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Sympatierklæringerne vælter ind til familien til den 35-årige betjent, der blev dræbt i en ulykke på Langebro i København natten til tirsdag, mens han var i tjeneste. En ung mand er varetægtsfængslet i sagen og sigtet for uagtsomt manddrab, men nægter sig skyldig

Vidne: Ulykkesbil kørte i høj, høj fart

Og der er allerede mange, der har bidraget til den indsamling, som den frivillige forening Thin Blue Line Denmark har startet til støtte for politimandens gravide hustru og toårige søn.

Det fortæller næstformand i Thin Blue Line, Allan Beier, der til dagligt er politiassistent i Københavns Politi.

Sympatien er også tydelig på Thin Blue Line Denmarks facebook-side.

'Du gav stor inspiration, glæde på en gråvejrsdag og du gjorde en stor forskel. Tanker og kondolence til de efterladte, skriver en kvinde, mens en anden skriver:

'Han var virkelig en god fyr og dygtig kollega! Det er så vanvittigt trist.'

En tredje takker for betjentens indsats.

'Et beskedent bidrag i forhold til den pris du måtte betale for at passe på os alle. Hvil i fred. Mange varme tanker til familie og kolleger.'

Der er lagt blomster og hilsner til den afdøde betjent på Langebro. Foto: Jonas Olufson

Betjent dræbt i tjeneste: Efterlader sig gravid hustru og toårig

Allan Beier fortæller, at det er tredje gang, at foreningen samler ind til de efterladte til en afdød politiansat. Ligeledes har de samlet ind til en betjent, der blev skudt i hovedet på Christiania i august 2016, men overlevede. Det var efter den episode, at foreningen blev oprettet.

- Vi har indset, at der er et stort behov i befolkningen for at udtrykke deres sympati, og de har brug for at støtte, når sådan nogle ting sker, siger han.

Han fortæller, at foreningen har været i kontakt med den efterladte enke for at få hendes tilladelse til at starte indsamlingen, der er godkendt af Indsamlingsnævnet.

Betjent dræbt i ulykke: 25-årig nægter uagtsomt manddrab

- Vores tanke er ikke, at vi skal kapitalisere på den her hændelse, men måske kan hun sætte nogle penge til side til en børneopsparing eller gøre noget, når den indledende sorg er ovre, siger han.

Selvom Allan Beier ikke kender den afdøde personligt, vidste han godt, hvem han var.

- Jeg ved, at han var enormt vellidt og en stor kompetence politifagligt. Der blev gjort meget brug af hans færdigheder. Og i Thin Blue Line er vi blevet kontaktet vidt og bredt, og faktisk også af folk, der arbejder med ham, der er tynget. For han var virkelig en god mand, siger han.

Indsamlingen slutter 21. august klokken 12, og derefter laver de en status på, hvor meget der er indsamlet.

Man kan donere et beløb på MobilePay 56364 eller på et kontonummer, man kan se på Facebook-opslaget.

SE OPSLAGET HER: