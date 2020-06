Mangler 14 milliarder: Nu er topchef anholdt

I sidste uge forlod han den synkende skude.

Men tirsdag gik den alligevel ikke. Den nu tidligere topchef for den tyske virksomhed Wirecard er nemlig blevet anholdt i en sag om mulig milliardsvindel.

Markus Braun skyndte sig ud af bagdøren, da selskabets nyeste regnskab viste, at man stod med et hul i kassen på godt 14 milliarder kroner.

Et regnskab, som selskabets revisorer ikke vil godkende, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Anklageren i München skriver i en pressemeddelelse, at Braun er anholdt under mistanke for kursmanipulation.

her skulle han have fusket med regnskaber, som skulle se bedre ud for at tiltrække investorer, lyder det videre i anklageskriftet.

Wirecardlaver betalingsløsninger blandt andet til netoverførsler.

