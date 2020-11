Mangler lig: Trailer indgår i mystisk drabssag

Maria From Jakobsens forsvinden får nu Nordsjællands Politi til at bede offentligheden om hjælp til at opklare, hvad efterforskerne behandler som en drabssag

Nordsjællands Politi fortsætter ufortrødent jagten på Maria From Jakobsen, som siden 26. oktober har været forsvundet i det, politiet efterforsker som en mordsag.

Men der mangler fortsat et lig. Nu beder efterforskerne derfor offentligheden om hjælp til at opklare den mystiske sag.

Politiet efterlyser helt konkret vidner, der har set eller har kendskab til to biler og en trailer. Det oplyser politikredsen nu i en pressemeddelelse.

Leder efter Maria

Der er blandt andet tale om en Chevrolet Spark. Efter Maria From Jakobsen blev meldt savnet, fik politiet en melding om, at hun havde forladt sit hjem i Frederikssund i netop det køretøj.

Bilen blev få dage senere fundet forladt ved Bellahøj i København.

Betjente fra Nordsjællands Politi arbejder her foran et hus i Frederikssund, som tilhører den forsvundne Maria From Jacobsen. Foto: Presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix

I sagen indgår endnu en bil - en Suzuki Baleno - og en trailer. Politiet håber, at vidner kan bidrage med oplysninger om køretøjerne.

- Vi vil meget gerne høre fra borgere, som i perioden fra 25. oktober til 4. november har set en hvid Chevrolet Spark eller en grå Suzuki Baleo og eventuelle personer i eller omkring bilerne på Rødkildevej og Frederikssundsvej i København, ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland eller ved en genbrugsplads et sted på Sjælland. Den grå Suzuki har anhængertræk og kan muligvis have haft en trailer med sig, siger Lau Lauritzen.

Chevrolet'en har registreringsnummer AK 82 345, mens den grå Suzuki Baleo med anhængertræk er registreret under nummeret CH 78 908. På trailerens nummerplade står der BM 5447.

Herunder er de billeder af de tre køretøjer, som politiet har lagt ud i den seneste pressemeddelelse:

Efterforskerne håber, at oplysningerne kan hjælpe til at med at klarlægge hændelsesforløbet fra fra den morgen, hvor Maria From Jakobsen angiveligt skal have forladt sit, sine børns og sin mands hus, til det tidspunkt, hvor hun blev myrdet ifølge sigtelsen.

Hvordan det efter politiets vurdering er sket, er ikke blevet meldt ud i offentligheden. Det skyldes som bekendt blandt andet, at Maria From Jakobsen ikke er blevet fundet på trods af en omfattende eftersøgning.

- Det er naturligvis en sag, som vi behandler med meget stor alvor, og jeg håber, at de borgere, som har oplysninger, der kan hjælpe os videre i efterforskningen, vil kontakte os, siger Lau Lauritzen, vicepolitiinspektør i Nordsjællands Politi.

Politiet mener at vide, er at drabet har fundet sted efter 26. oktober klokken 9.30.

Det var den dag, Maria From Jakobsen - ifølge politiets gentagne udsendte efterlysninger - forsvandt fra sit hjem i 'stærkt nedtrykt tilstand'.

Maria From Jakobsens forsvinden har udløst en større officiel og privat eftersøgning. I slutningen af oktober i år blev hun efterlyst af Nordsjællands Politi. Foto: Kenneth Meyer

Anholdt 44-årig

Siden har ingen af hendes venner eller familie hørt fra hende, men rigtig mange har ledt efter kvinden, blandt andet i København.

Indtil søndag lød det officielt fra Nordsjællands Politi, at man ikke havde mistanke om, at der lå nogen kriminel handling bag kvindens forsvinden.

Søndag tog sagen så en dramatisk drejning, da politiet anholdt og sigtede en 44-årig mand for at have slået Maria From Jakobsen ihjel.

Med et slag blev hendes forsvinden pludselig forvandlet til en drabssag. En drabssag, hvor politiet stadig mangler det helt afgørende bevis: offeret.

I Retten i Hillerød mandag nægtede den 44-årige sig skyldig. Han har en relation til offeret, men er beskyttet af navneforbud.

Det har hidtil heller ikke været muligt at beskrive, hvordan manden eventuelt nærmere har forklaret sig til dommeren, for dommeren lukkede dørene for mandagens retsmøde.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har politiet foretaget omfattende undersøgelser flere steder på Sjælland. Søndag blev Maria From Jakobsens hjem i Frederikssund afspærret og underkastet politiets arbejde.

Politi og kriminalteknikere arbejdede også tirsdag i Maria From Jakobsens hjem i Frederikssund.

Man har blandt andet dækket alle vinduerne i huset til med plastik, så folk ikke kan kigge ind.

