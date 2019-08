Manifest uploadet 19 minutter før massakre

En helt almindelig indkøbstur i Walmart i El Paso lørdag nær den mexicanske grænse endte i en ubegribelig massakre, da en mand bevæbnet med en riffel jagtede folk i gangene.

Da han var færdig, var tyve mennesker døde og 26 såret, ifølge myndighederne.

Nu undersøger de, om et hadfyldt og racistisk fire sider langt manifest, der ifølge New York Times blev uploadet nitten minutter før det første alarmopkald om masseskydningen, er skrevet af gerningsmanden, som flere medier identificerer som en 21-årig mand fra byen Allen nær Dallas, der ligger knap 1100 kilometer øst for El Paso.

Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Anholdelsen af den mistænkte forløb uden problemer, og politiet løsnede ikke skud, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Lige nu har vi et manifest fra dette individ, der i en vis grad indikerer en forbindelse til en potential hadforbrydelse, sagde Greg Allen, politichef i El Paso Police på en pressekonference ifølge flere amerikanske medier, herunder CNN.

Det er ikke endeligt fastslået, at det er gerningsmanden, der har uploadet manifestet.

Manifestet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, er fire sider langt og starter med at støtte terrrorangrebet i Christchurch i New Zealand, hvor to moskeer blev angrebet, og 51 blev dræbt.

- Generelt støtter jeg Christchurch-skytten og hans manifest. Dette angreb er en reaktion på den latinamerikanske invasion af Texas, står der blandt andet i manifestet, hvor vedkommende videre skriver, at han forsvarer sit land mod kulturel og etnisk udrensning.

Manifestet, der har overskriften 'den ubehagelige sandhed' er uploadet på hjemmesiden 8chan, der er kendt for flere beskeder med racistisk indhold.

Her fremgår det også, at skribenten mener, at latinamerikanere vil overtage kontrollen lokalt og statsligt i hans elskede Texas og ændre politikken, så det passer bedre til deres behov.

- Jeg kan ikke længere bære skammen over passivitet, vel vidende at vores grundlæggere har givet mig de rettigheder, der er nødvendige for at redde vores land fra ødelæggelse, står der i manifestet.

Skribenten skriver, at han mener, at hans egen død er uundgåelig.

- Tilfangetagelse vil i dette tilfælde være langt værre end at dø under skyderiet, fordi jeg alligevel vil få dødsstraf, skriver han.

Det fremgår dog af flere medier, at den mistænkte til skyderiet selv overgav sig til politiet uden for Walmart. Det skal nu vurderes, om han skal sigtelses for overlagt drab og hadforbrydelser,