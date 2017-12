Maria fik to mænd dømt for 200 kilo kokain: Nu raser de mod Danmark

En usædvanlig narkosag, der blev indledt i Colombia, og som endte i København og Aarhus, skal muligvis vurderes af Menneskerettighedsdomstolen.

Det er en af de to dømte, den tyske statsborger Matthias Sperling, der har besluttet sig for at gå videre til Strasbourg efter en dom for nylig i Højesteret. Det oplyser hans forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen.

Sagen er speciel, fordi en tidligere narkodømt samarbejdede med amerikansk og dansk politi og havde en stor rolle i forløbet.

Mens politiet aflyttede snakken, forhandlede han i Danmark med Matthias Sperling og dennes colombianske bekendte, Pedro Aguillon, om salg af 200 kilo kokain for 43 millioner kroner. Manden, der kaldes Maria, var såkaldt civil agent.

Ifølge dansk lov må civile kun levere en "yderst beskeden bistand", når de efter aftale med politiet deltager i kriminalitet. Men under møder på Lundgrens Vinbar og Hard Rock Café i København gik han for vidt.

Der var tale om "en betydelig overskridelse" af forbuddet i loven, fastslog Højesteret i dommen, som derfor nedsatte straffen.

Sperling og Aguillon fik henholdsvis 12 og 10 års fængsel. Ifølge anklagemyndigheden stod Sperling til 16 år.

Det var i Bogotá, at Maria oprindeligt kom i kontakt med de to nu dømte. Han sagde, at han repræsenterede oprørsbevægelsen Farc.

Senere fortsatte samtalerne om store mængder kokain på dansk jord, hvor politiet døbte sagen "Operation Orion".

Men i Colombia blev mændene af Maria og en anden person lokket ind i kokainforhandlingerne, har de og deres forsvarere hævdet.

Det var ulovligt og i strid med menneskerettighederne, lyder kritikken, som også baseres på, at myndighederne ikke har fremlagt materiale om de oprindelige aflytninger.

- Det ville kunne afklare, hvem der tager initiativet. Men forløbet er mørkelagt, har Michael Juul Eriksen sagt.

Dansk politi har ofret mange ressourcer på sagen. En britisk betjent, der kaldes Tony, og andre gik undercover. Aktionsstyrken fra PET var klar, og forklædte betjente forberedte sig på at fremvise 20 kilo kokain på Hotel Marselis ved Aarhus som en vareprøve.

Efter anholdelserne i Aarhus har medarbejdere i Østjyllands Politi desuden været på rejser til Colombia og USA.

I et retsmøde forleden sagde vicestatsadvokat Eva Rønne, at sagen er både usædvanlig og vigtig.

- For en gangs skyld har vi fat i nogen højt oppe i det kriminelle system, bemærkede hun. Efter dommen er der tilfredshed:

- Højesteret har godkendt, at der ikke er sket en overtrædelse af menneskerettighederne, og på den måde kan man sige, at alt er godt. Men selvfølgelig havde jeg foretrukket, at vi havde fået nogle flere oplysninger på tryk fra Colombia, siger vicestatsadvokaten.

Hvis sagen skal rulle videre som ønsket af Matthias Sperling, kræver det et ja fra Menneskerettighedsdomstolen. Kun en lille del af klagerne bliver antaget til behandling.