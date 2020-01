Maria forsvundet sporløst

Opdatering: Kort efter klokken 17.10 har Vestegnens Politi meldt ud, at Maria Knudsen er fundet igen. Hun er i god behold.

Den 20-årige Maria Knudsen har været sporløst forsvundet, siden hun blev set sidst ved Refshaleøen i København i går morges - dagen efter nytårsaften.

På det tidspunkt var hun muligvis festklædt og iført en kort guldkjole med pailletter.

Den unge kvinde fra Herlev bliver nu efterlyst offentligt på Facebook-siden Forsvundne Personer efter ønske fra familien. Københavns Vestegns Politi bekræfter, at hun er meldt savnet.

- Det er korrekt, at vi leder efter en ung kvinde, men vi er stadig i gang med efterforskningen, siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Jens Møller.

De vil endnu ikke gå ud med en officiel efterlysning, før de har undersøgt sagen nærmere.

På Forsvundne Personers Facebook-side bliver efterlysningen lige nu delt over 5000 gange.

- Lige nu lader vi politiet arbejde, og når de ønsker hjælpe eller giver grønt lys til, at vi må gå i gang med at eftersøge, så gør vi det. Så min opgave lige nu er at støtte familien det bedste, jeg kan, og sørge for at efterlysningen bliver delt, siger Sofie Sønderup, stifter og administrator for Forsvundne personer.

Ifølge Facebooksiden Forsvundne Personer bliver Maria Knudsen kaldt Tulle.

Hun beskrives som 175 centimeter høj, slank og med langt mørkt hår. Af yderligere kendetegn har hun en tatovering på den ene hånd mellem tommel- og pegefinger hvor der står Queen, og en stor tatovering med roser på venstre lår.

Der har været spekulationer på siden om, at der var aktivitet på den forsvundne kvindes Facebook-profil, men Sofie Sønderup fra Forsvundne Personer skriver, at det er kvindens mor, der har været inde på hendes telefon i håb om, at det kunne give noget nyt.

Hvis man har oplysninger til sagen, skal man kontakte politiet på 1-1-4.