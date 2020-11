Maria har været væk i to uger: Meget bekymrende

Frivillige leder efter 43-årige Maria From Jacobsen. Bilen er fundet, men taske er væk, siger politiet

43-årige Maria From Jacobsen forsvandt fra sit hjem den 26. oktober.

Siden har ingen set kvinden, og derfor organiserede gruppen 'Forsvundne personer' søndag en frivillig eftersøgning efter kvinden.

60 frivillige ledte i seks timer i området omkring Bellahøj i København, hvor Maria From Jacobsens bil blev fundet

Det fortæller Sofie Sønderup, der er stifter af 'Forsvundne Personer', til Ekstra Bladet.

Leder stadig efter Maria

Ingen har set hende

- Vi har stemt dørklokker og tjekket kameraplaceringer, som vi har givet videre til politiet, fortæller Sofie Sønderup.

- Og vi har vist billeder af hende i boligkomplekser, men der er ikke nogen, der har set hende.

- Det er meget bekymrende, fortæller hun.

Maria From Jacobsen forsvandt fra sit hjem i Frederikssund, men er ifølge Nordsjællands Politi glad for at komme i København.

Denne efterlysning hænger flere steder i Københavnsområdet. Privatfoto.

Derfor ledte de frivillige også med hunde i de vådområder, der ligger omkring Bellahøj.

Det gælder Degnemosen, Brønshøjparken, Kirkemosen, Utterslev Mose og Bellahøj Campingplads.

Væk på tredje døgn: Har du set Maria?

Håber på tegn

Frivilliggruppen ledte også på Amager Fælled og Kalvebod Brygge, hvor heste hjalp til i eftersøgningen.

Men eftersøgningen endte desværre ikke med at finde tegn på den forsvundne kvinde.

I stedet håber Sofie Sønderup på, at der snart sker noget i sagen:

- Vi håber virkelig på et tegn fra folk, fra politiet eller at Maria giver et livstegn, slutter hun.

Politiet: Taske er væk Maria From Jacobsens bil blev fundet på Rødkildevej i Bellahøj den 29. oktober. Nordsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet via mail, at den taske, den 43-årige kvinde medbragte, da hun forsvandt, ikke er fundet i bilen. Den er heller ikke fundet andre steder, men Nordsjællands Politi har ikke noget signalement af tasken. Derudover oplyser de, at Maria From Jacobsen også medbragte en skuldertaske med en stjerne på. Den er heller ikke fundet. 'Vi vil fortsat gerne høre fra borgere, som har set hende eller har andre oplysninger, der kan lede os på sporet af hende,' skriver Nordsjællands Politi.