Maria-mysteriet: Kæmper for løsladelse

Den 44-årige mand, som politiet mener har myrdet Maria From Jakobsen, kæmpede mandag forgæves for at blive løsladt.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle manden, som nægter sig skyldig, i 14 dage. Han har allerede siddet i 14 dage og er uenig i byrettens afgørelse, som han via sin forsvarer kærede på stedet til landsretten.

Det gælder også den første varetægtsfængsling.

- Vi har kæret både den første kendelse og kendelsen fra i dag, siger hans forsvarsadvokat Jan Aarup til Ekstra Bladet.

Trods pressens protester blev dagens retsmøde om forlængelse af varetægtsfængslingen afholdt for lukkede døre, så det er for offentligheden ikke til at vide, om og hvad den sigtede eventuelt forklarede under den flere timer lange seance.

Troede hun frivilligt var gået

Den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen har ikke givet livstegn fra sig siden 26. oktober, og politiet vurderede længe, at hendes forsvinden var frivillig.

Søndag 15. november blev den 44-årige imidlertid anholdt, og forsvindingssagen blev forvandlet til en drabsefterforskning uden lig.

Maria-mysteriet: Politiet undersøger dagbogsnoter Den sigtede er beskyttet af et navneforbud. Han har en relation til Maria From Jakobsen, der er mor til to og ansat på Holbæk Sygehus.

Ekstra Bladet afventer en kommentar fra anklager Anne-Mette Wedell Seerup.

Efterlysning af Maria From Jakobsen, som ikke har givet livstegn fra sig siden 26. oktober. Privatfotos

Nordsjællands Politi har efter anholdelsen af den 44-årige fortsat varetægtsfængslede mildest talt skruet op for eftersøgningen af Maria From Jakobsen.

Med specialuddannede politihunde indkaldt fra hele landet leder de både til lands og til vands. Videoovervågning i omfattende mængder er indsamlet og granskes, ligesom vidner afhøres for at klarlægge hændelsesforløbet fra den morgen, hvor Maria From Jakobsen ifølge de første meldinger skulle have forladt sit hjem i Frederikssund – angiveligt i stærkt nedtrykt tilstand.

Man har også ledt efter den forsvundne kvinde på krematorier og finkæmmet hendes bopæl og et sommerhus i Odsherred.

Vicepolitiinspektør og leder af Efterforskningscentret ved Nordsjællands Politi fortæller mandag eftermiddag til Ekstra Bladet, at eftersøgningen af Maria From Jakobsen fortsætter ufortrødent.