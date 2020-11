Maria-mysteriet: Ledte i underjordisk hulrum

Politiet fortsætter eftersøgningen af den 43-årige psykolog, som efterforskerne frygter kan være offer for drab

Nordsjællands Politi undersøger data i store mængder i håb om, at eksempelvis videooptagelser kan give dem et fingerpeg om, hvad der er overgået den forsvundne Maria From Jakobsen.

Lau Lauritzen, vicepolitiinspektør og leder af efterforskningen, oplyser til Ekstra Bladet, at der er indsamlet en del overvågningsmateriale fra både fra Færdselsstyrelsens overvågningskameraer og privatovervågning.

- Det kommer for eksempel fra forretninger, kiosker, supermarkeder eller kameraer i folks indkørsler. Det er rigtig mange data, der er blevet sikret, som bliver gennemgået. Det er noget, der kommer til at tage et lille stykke tid, siger vicepolitiinspektøren.

Hundepatrulje ved skoven tæt på Maria From Jakobsens bopæl. Foto: Kenneth Meyer

En betjent slæber afsted med en genstand, som politiet fandt i skoven tirsdag. Foto: Kenneth Meyer

Forsvindingssagen blev for halvanden uge siden forvandlet til en drabsefterforskning, da en 44-årig mand blev anholdt og sigtet for drab på den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen fra Frederikssund.

Manden nægter sig skyldig.

Maria From Jakobsen har været forsvundet siden 26. oktober, hvor hun angiveligt skulle have forladt sit hjem i nedtrykt tilstand.

Maria From Jakobsen er 43 år og mor til to. Hun har været forsvundet siden 26. oktober. Privatfoto

Hunde fra hele Danmark

Lau Lauritzen har erkendt, at drabsefterforskningen, hvor politiet mangler et lig, er en kamp mod tiden, men man fortsætter ufortrødent arbejdet.

Også onsdag er politiet til stede i et skovområde ved Jægerspris få kilometer fra Maria From Jakobsens hjem og andre steder i Nordsjælland.

Tirsdag var politihunde fra hele landet udkommanderet i området, hvor der blandt andet blev markeret ved en stor sten i skovbunden.

Det fik politiet til at spærre yderligere af. På et tidspunkt slæbte en politimand afsted med noget, som kunne ligne et have-redskab, før en kranvogn blev kørt til stedet.

I aftenmørket løftede politiet her den store sten væk ved hjælp af kranvognen.

- Jeg kan bekræfte, at vi har flyttet en sten. Der var blevet lavet en markering et sted, hvor vi ikke lige kunne komme til, siger Lau Lauritzen.

Foto: Kenneth Meyer

Stenen dækkede ikke hullet helt, da Ekstra Bladets fotograf kom hen til den. Foto: Kenneth Meyer

En gammel cisterne

I hulrummet under stenen, som ifølge Ekstra Bladets mand på stedet måler omkring to meter i dybde og bredde, er der afstøbte sider.

Netop i dette område er der ifølge Frederikssund Historiske Forenings hjemmeside en gammel cisterne, der blev taget ud af brug i 1948. Denne cisterne ligger inde i en forhøjning og er normalt dækket af en sten.

Politiet fandt dog intet spor af Maria From Jakobsen i hulrummet.

- Hun har ikke været der, men vi vender i bogstaveligste forstand hver en sten, siger Lau Lauritzen, som fortsat opfordrer offentligheden til at henvende sig med eventuelle oplysninger i sagen.

- Det er rigtig vigtigt for os, at vi fortsat får informationer. Vi bruger det hver dag og har vores tipgruppe, der sidder og gennemgår alle tips. Alle henvendelser er velkomne - særligt i relation til Maria, i relation til køretøjer og mistænkelige ting.