Maria-mysteriet: Nu leder de i skoven

I sagen om Maria From Jakobsens forsvinden og frygtede død indgår to biler og en trailer.

Nordsjællands Politi søger vidner, som i perioden fra 25. oktober til 4. november har set køretøjerne og eventuelle personer omkring dem på Rødkildevej og Frederikssundsvej i København, ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland eller ved en genbrugsplads på Sjælland.

Bilerne er henholdsvis en hvid Chevrolet Spark med registreringsnummer AK 82 345 og en grå Suzuki Baleo med anhængertræk, som er er registreret under nummeret CH 78 908. På trailerens nummerplade står der BM 5447.

Herunder er de billeder af de tre køretøjer, som politiet har lagt ud i den seneste pressemeddelelse:

En af politiets arbejdsteser er også, at Maria From Jakobsen stadig kan være i live.

- Vi frygter selvfølgelig, at hun har været udsat for en alvorlig forbrydelse, men så længe vi ikke har fundet hende, vil vi fortsætte med at lede efter hende, siger vicepolitiinspektør ved Nordsjællands Politi Lau Lauritzen, som opfordrer borgere til at henvende sig til politiet med informationer:

- Vi vil rigtig, rigtig gerne høre fra folk - både med hensyn til livstegn fra Maria, og nogen der har set hende eller køretøjerne. I sådan en sag her kan det være bittesmå ting, der er afgørende.

Har du nogen oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen om Maria From Jakobsen, så kan du kontakte politiet på 114.

1224-widget