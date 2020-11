Marias patient: Hun er fantastisk

Mens en 44-årig mand er fængslet for drab, håber Maria From Jakobsens mangeårige patient at politiet finder kvinden i live

Venner og familie til Maria From Jakobsen går lige nu og venter på at få vished for, hvad der er sket med den 43-årige psykolog. Om hun lever, eller om hun er blevet dræbt, som politiet mistænker.

Én af dem, der er dybt berørt af sagen er en 31-årig kvinde, som i mange år har haft Maria From Jakobsen som psykolog. Det er to måneder siden, at kvinden sidst har set den 43-årige, som forsvandt fra sit hjem 26. oktober.

Leder på højtryk efter Maria

Ifølge gentagne efterlysninger forlod den 43-årige psykolog sit og sin families hus i Frederikssund i 'stærkt nedtryk tilstand'.

Det kan patienten slet ikke få til at passe på psykologen, som arbejder på Holbæk Sygehus.

- Det lyder bare ikke som hende. Hun er helt fantastisk og har hjulpet mig rigtig meget, siger kvinden, som ikke ønsker sit navn i Ekstra Bladet.

Hun håber stadigvæk, at politiet tager fejl, og at Maria From Jakobsen dukker op i live.

- Men hvis det er rigtigt, vil jeg savne hende helt enormt.

Maria From Rasmussen forsvandt 26. oktober. Mandag meldte politiet ud, at hun er dræbt. Politifoto

Beskyttet af navneforbud

En 44-årig mand blev søndag anholdt og sigtet for drab på Maria From Jakobsen. Han blev i går varetægtsfængslet i to uger efter et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød. Han nægter sig skyldig.

Manden og Maria From Jakobsen har en relation, som Ekstra Bladet er afskåret fra at omtale, da den sigtede er beskyttet af et navneforbud. Det er heller ikke muligt at beskrive, hvordan manden eventuelt nærmere har forklaret sig til dommeren, for dommeren lukkede dørene for mandagens retsmøde. Navneforbuddet over manden blev specifikt nedlagt af hensyn til hans erhverv.

Fra Maria From Jakobsens arbejdsplads ønsker man ikke over for Ekstra Bladet at sætte ord på den tilsyneladende tragiske sag.

'Vi har ikke nogen kommentarer', lyder det i et skriftligt svar fra en presse- og kommunikationsrådgiver på vegne af ledelsessekretariatet i Region Sjælland.

