Marijuana til milliarder af kroner op i røg

Et tip fik myndighederne i Californien til at destruere millioner af marijuana-planter

Hvad der blev tippet som lovlig hamp-produktion ledte efterforskere til marker med marijuana i enorme mængder. Det beretter CNN.

Det var The Kern County Sheriff's Office, der i samarbejde med FBI og California Department of Fish and Wildlife udstedte arrestordre ved de i alt 1,8575 kvadratkilometer land.

Her fandt og destruerede myndighederne sidenhen de omkring 10 millioner marijuana-planter, der var plantet på markerne i Arvin i Californien.

Det er mange planter, og de havde da såmænd også høj værdi. Godt 6,7 milliarder kroner faktisk.

- Disse ulovlige marijuana-marker voksede under dække af at være hampproduktion, har sheriff-kontoret meldt ud.

For at blive kategoriseret som hamp, skal THC-værdien i planten være på under 0,3 procent.

I planterne, der blev fundet, var værdien langt over dette, erfarede sheriff-kontoret.

THC er det psykoaktive stof i hampplanter.

På kontorets Facebook-side fremgår det desuden, at undersøgelsen fortsat er i gang, men at den i hvert fald kan bestemme, at der ikke må sælges planter fra markerne på grund af den ulovlige dyrkelse.

