Martin fangede butikstyv: Så stormede 40 unge ind i butikken

Den 25-årige Martin Åberg, der er butikschef for et Ica supermarked i den svenske by Växjö, fik sig en alvorlig forskrækkelse, da han i mandags snuppede en kun 16-årig butikstyv på fersk gerning. Den 16-årige havde netop stjålet en energidrik af mærket Nocco.

Den unge butikstyv anede imidlertid ikke, at Martin havde stået lige bag ham, da han foretog tyveriet og forsøgte at tage energidrikken ud af butikken uden at betale.

Det skriver flere svenske medier heriblandt Expressen og Smålandsposten

Lige herunder ses et billede af Martin Åberg på Icas Facebook, hvor han roses for at have været medvirkende til at gøre Ica til en succes.

- Jeg ville egentlig bare tale med ham og spørge ham, hvorfor han ikke havde betalt for energidrikken. Men han begyndte straks at hæve sin stemme. Jeg oplevede ham som meget truende, fortæller Martin Åberg og tilføjer:

- Jeg bad ham om at vise en kvittering for købet, men jeg vidste i forvejen, at han ikke havde betalt for den.

Vildt kaos i butikken

Kort efter brød helvede løs.

En af Martins kolleger opfattede den truende stemning og kom hen for at støtte ham. Og da Martin tog sin mobiltelefon frem for at ringe efter Securitas, forsøgte den 16-årige at flygte.

- Da han begyndte at løbe, løb jeg efter og spændte ben for ham, og så fik vi ham ned på gulvet. Og i samme sekund stormede der pludselig ca. 40 unge mennesker ind i butikken, der begyndte at råbe og skrige, fortæller Martin og fortæller, at de unge var sure over, at Martin havde fanget den 16-årige indbrudstyv.

- De begyndte at true med at dræbe mig. Det var helt sygt. Det var som et cirkus, forklarer Martin.

Den store gruppe unge mennesker kom dog aldrig i direkte konfrontation med Martin, fordi en anden kollega straks trykkede på en alarm ved kasseapparatet. Det fik de unge mennesker til at flygte. Kort efter dukkede både politiet og folk fra Securitas op til Ica supermarkedet.

Martin Åberg fortæller også ifølge Smålandsposten, at han i forrige uge også greb en butikstyv. Men kun få dage efter blev han hængt ud på de sociale medier, hvor nogen havde lagt billeder ud af ham.

- Jeg passer bare mit job som butikschef og forsøger også at stoppe butikstyve. Og så bliver jeg hængt ud på de sociale medier. Det er på ingen måde okay, siger Martin.

