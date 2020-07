Maske-mand stjal formue fra kasinoer

John Colletti står til at blive sigtet for svindel og identitetstyveri. Han har stjålet mindst ti personers identitet

Iklædt maske, så han lignede en gammel mand, og bevæbnet med falsk ID formåede John Colletti at stjæle, hvad der svarer til 640.000 kroner fra kasinoer i Michigan og Kansas.

Det skriver CNN.

55-årig John Colletti udvalgte sine ofre ved at skaffe sig deres personlige oplysninger på ulovlig vis, hvorefter han brugte falske kørekort til at hæve penge fra deres konti i selvbetjeningsautomater i kasinoerne.

For at man kan hæve penge i automaterne, kræver det kørekort, de sidste fire cifre af personnummeret samt de sidste fire cifre af personens telefonnummer. Alt det formåede Colletti at skaffe.

- Da vi først blev opmærksom på svindlen, advarede vi straks vores kunder og myndighederne. Gennem hele efterforskningen har vi samarbejdet, hvilket i sidste ende førte til anholdelsen af den mistænkte, lyder det fra Emily Edmonds, talskvinde i Global Payments, der driver automaterne.

86 kørekort

Colletti står til at blive sigtet for svindel og identitetstyveri. Han har stjålet mindst ti personers identitet.

Hver eneste gang, Colletti har hævet pengene, har han været iført en maske, der får ham til at ligne en anden. Fra hans bil er der blevet konfiskeret fire masker, og bøger om, hvordan man slipper af sted med kriminalitet.

Gennem efterforskningen af sagen har politiet konfiskeret 86 kørekort og 14 forsikringskort med forskellige navne på.

