Maskerede mænd gik til angreb på ung mand

En 20-årig mand blev kort efter midnat til søndag stukket med en kniv i det vestlige Aarhus. Manden slap med en flænge i den ene underarm.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Stig Heidemann tidligt søndag morgen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 00.17.

- Vi får en anmeldelse om et knivstikkeri på en parkeringsplads foran Frydenlund Centret, siger vagtchefen.

- Der er tale om en 20-årig mand, som sidder i sin bil sammen med nogle venner, da en anden bil pludselig dukker op. Ud fra den anden bil hopper tre maskerede mænd.

- Den forurettede hopper ud af sin bil og løber derfra, siger han.

De tre maskerede mænd løber efter den 20-årige, og på et tidspunkt indhenter i hvert fald en af mændene ham.

- Manden tildeler ham et snit i den ene underarm, så han får en større flænge, siger Stig Heidemann.

De tre mænd løber tilbage til deres bil på parkeringspladsen og kører derfra.

Imens søger den 20-årige hen til et hus, hvor han banker på og får hjælp af beboerne til at ringe efter politiet og en ambulance.

- Han er blevet behandlet på skadestuen og sendt hjem igen, siger vagtchefen.

Ifølge Stig Heidemann har politiet ikke belæg for at sige, at episoden skulle være banderelateret.

Østjyllands Politi kender den 20-årige, der er fra lokalområdet, en smule i forvejen, men ikke for bandekriminalitet.

- Han er meget fåmælt og ikke særlig samarbejdsvillig, siger vagtchefen.

Overfaldet ved Frydenlund Centret skete, få timer efter at en anden 20-årig mand blev stukket i låret og ryggen med en kniv under et slagsmål ved Marselis Boulevard i Aarhus.

- På nuværende tidspunkt har vi ikke noget belæg for at sige, at de to episoder hænger sammen, siger Stig Heidemann.

Der er tidligt søndag morgen ingen anholdte i nogen af de to sager.