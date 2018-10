Maskeret mand råbte 'nu har jeg dig' til pige

Enhver forælders største skræk var uhyggelig tæt på at blive til uudholdelig virkelighed i Aarhus-forstaden Lystrup onsdag middag.

Østjyllands Politi modtog i går klokken 12.18 en anmeldelse fra Lystrup Skole om, at en ukendt mand havde hevet fat i en 10-årig pige, der legede fange-leg på legepladsen i det såkaldt store frikvarter i forlængelse af frokost-spisning.

I forbindelse med legen løb pigen, der går i 4. klasse, ind i et buskads for at gemme sig. Kort efter, at hun havde gjort det, sprang manden, der var iført elefanthue, pludselig frem og tog fat i armen på hende og råbte "nu har jeg dig".

Det var i buskadset til venstre i billedet, at en mand iført elefanthue onsdag middag angiveligt forsøgte at bortføre en 10-årig pige fra 4. klasse på Lystrup Skole ved Aarhus. Pigen legede sammen med to klasseveninder fange-leg og havde lige gemt sig, da manden pludselig sprang frem og råbte 'nu har jeg dig*, hvorefter han slæbte pigen efter sig nogle meter, inden hun vristede sig fri. Claus Bonnerup

Pigen fik dog revet sig fri og løb væk, hvorefter manden selv løb væk derfra i retning mod Superbrugsen, som i tilknytning til et mindre indkøbscenter befinder sig få meter derfra.

Der blev hurtigt sendt flere politi-patruljer til skolen - heriblandt en hundepatrulje, der afsøgte området. Politiet har i løbet af onsdagen, og igen her torsdag morgen og formiddag, været til stede i Lystrup for at indsamle video-overvågning og for at foretage afhøringer i lokalområdet.

Spinkel og med usikker gang

Østjyllands Politi hører meget gerne fra vidner, der kan have set manden i området ved Lystrup Skole og Superbrugsen i går ved middagstid. Manden beskrives i et signalement som:

25-50 år

170-180 cm høj

Spinkel af kropsbygning

Gik med usikker gang

Talte dansk

Var iført en elefanthue og en sort kasket med et hvidt bånd med kinesiske tegn

Bar en sort, langærmet bluse, sorte jeans med sorte knapper langs buksebenet og sorte sko med hvidt Nike-logo

Skoleleder på Lystrup Skole, Katja Franziskas Uth, har torsdag haft travlt med at genoprette trygheden og den gode stemning på skolen, der har i alt 650 elever.

- Lærerne har talt med eleverne om episoden, og de har alle meldt tilbage, at der er ro på rundt omkring. Fjerde årgang er selvfølgelig særligt berørte, fordi det var en af pigerne fra 4. klasse, som oplevede at blive revet fat i af manden, fortæller Katja Franziska Uth til Ekstra Bladet.

Vidne med schæfer søges

Østjyllands Politi er fortsat i gang med at efterforske sagen, og har man oplysninger, der kan være relevante for politiet, kan man ringe på telefon 114. Politiet vil særligt gerne i kontakt med en mand, der luftede sin schæferhund i området på tidspunktet for hændelsen, da han kan være et vigtigt vidne.

Den 10-årige pige har ikke lidt fysisk overlast, men er selvfølgelig chokeret efter episoden, hvor hun var sammen med to jævnaldrende piger fra sin 4. klasse. De to piger overværede ifølge Ekstra Bladets oplysninger manden med elefanthuen rive fat i deres veninde, og de alle løb straks efter, at pigen havde vristet sig fri fra manden, til nogle af de ansatte på skolen, som anmeldte hændelsen til politiet.

Leder af SFO-ordningen på Lystrup Skole, Per Andersen, holder sammen med 12-14 andre lærere og pædagoger ekstra meget øje med de i alt 650 elever efter den rystende oplevelse for en 10-årig pige onsdag middag. Foto Claus Bonnerup

Leder af SFO-ordningen på Lystrup Skole, Per Andersen, var i det lange spisefrikvarter torsdag blandt de lærere og pædagoger, som iført gule veste holdt vagt rundt om skolens område.

- Jeg var ikke selv til stede på skolen i går, men er naturligvis chokeret over, hvad der skete. Derfor ved jeg endnu heller ikke ret meget om, hvad der i detaljer skete, siger Per Andersen.

Han tilføjer, at et beredskab på 12-14 lærere og pædagoger, som enten inde eller ude holder øje med eleverne i frikvarteret, er helt nomalt.

- Vi er hverken flere eller færre i dag, men vi er iført gule veste for at signalere, at vi passer på børnene, siger Per Andersen.

Maskeret mand slæbte pige henad fortov