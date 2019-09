Maskeret mand skød mod personer i biler

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En gerningsmand klædt i mørkt tøj, maskeret med hætte og tørklæde for underansigtet steg onsdag aften ud fra en mørk personbil ved parkeringspladsen ved McDonalds i Hundige og skød mod to eller flere biler.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at der sad personer i bilerne, men ingen blev ramt af skuddene.

Derefter han steg ind i bilen og kørte fra stedet.

Det skete omkring klokken 22.24 på adressen Over Bølgen, hvor også Waves, et af Danmarks største shoppingcentre, ligger.

Alle gæsterne på fastfoodrestauranten blev tilbageholdt og afhørt som vidner i sagen.

Vidner beskriver gerningsbilen som en mørk personbil, muligt en BMW.

Flere skud affyret ved indkøbscenter

Flere patruljer blev sendt til gerningsstedet og var talstærkt i området hele natten for at undersøge gerningsstedet og afhøre vidner, ligesom hundepatruljer og kriminalteknikere undersøgte området for tekniske spor.



Motivet til angrebet er ikke fastslået, men politiet arbejder ud fra en teori om, at det er et opgør i det kriminelle miljø.



Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige mere om episoden eller hvor mange skud, der blev afgivet. Vagtchef Thomas Hartmann sagde tidligt torsdag morgen, at de har fundet flere patronhylstre derude, men at det er for tidligt at sige noget om hvilket våben, der er anvendt.

Derudover har de fundet et køretøj, som er blevet ramt af nogle skud.

Politiet vil gerne høre fra vidner, der har set noget i forbindelse med skudepisoden eller i øvrigt har oplysninger i sagen. De kan kontaktes på 114.

Politiet er i øvrigt til stede med den mobile politistation i eftermiddag på parkeringsområdet mellem Waves og McDonalds, hvor borgerne kan henvende sig, hvis de har oplysninger i sagen eller har brug for en snak med politiet.