Maskeret mand slæbte pige henad fortov

Utryghed og chok hænger som en dyne over Lystrup Skole nord for Aarhus, efter at en elev i går var udsat for en rystende oplevelse.

Hændelsen fandt sted ved middagstid i det såkaldt store frikvarter, hvor børnene leger og slapper af efter at have spist frokost.

En maskeret mand greb fat i en pige fra 4. klasse og forsøgte kortvarigt at trække hende med sig hen ad fortovet ved Lystrup Centervej, der ligger i tilknytning til skolen.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

- Ingen er kommet noget alvorligt til, men sagen er selvfølgelig en stor forskrækkelse for de involverede børn og medarbejdere, ligesom det har skabt utryghed hos mange elever. Vi ser fra skolens side med stor alvor på sagen, fortæller skolen i en meddelelse til forældrene.

Manden fik kontakt til pigen i det store frikvarter, mens hun legede med kammerater på skolens område, der er nabo til et mindre indkøbscenter og en vuggestue og børnehave. Ved et buskads greb den maskerede mand fat i pigen. Efter kort tid kom pigen dog fri og fik kontakt til sine kammerater og en voksen, der var på legepladsen.

Signalement sendes ud senere

Lystrup Skoles kontor kontaktede efter episoden straks politiet, ligesom skolen tog kontakt til Aarhus-forstadens anden skole, Elsted Skole, og områdets dagtilbud, klub 8520 samt Liffen for at advare dem om den maskerede mand.

I timerne efter den uhyggelige hændelse har skolens ledelse været rundt på skolen og tale med eleverne, som i sagens natur har været bekymrede for den involverede pige. Samtidig har skolen taget hånd om de elever, der har været tættest på episoden, og har haft samtaler med deres forældre.

Elsted Skole befinder sig kun cirka 500 meter fra Lystrup Skole i Aarhus-forstaden, hvor en maskeret mand i går angiveligt forsøgte at bortføre skolepige fra 4. klasse. Polfoto

- Vi kan senere torsdag sende et signalement ud af den maskerede mand, og det håber vi selvfølgelig vil føre til henvendelser fra borgere, som kan hjælpe os videre i efterforskningen, siger Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Hun tilføjer, at efterforskerne hos Østjyllands Politi her til morgen holder møde for at koordinere de næste skridt. Samtidig vurderes det, hvad der i døgnrapporten, som sendes ud her i formiddag, ellers kan meldes ud til offentligheden om sagen.

Politiets umiddelbare vurdering er, at episoden ikke rokker ved, at eleverne på Lystrup Skole trygt kan gå til eller fra skole.

Tre piger involveret

Det var tre piger, som alle går i 4. klasse, der onsdag eftermiddag anmeldte, at en ukendt mand havde kontaktet dem.

- Tre piger er i dag blevet antastet på skolens område - det grønne areal - mens de legede. En af pigerne bliver antastet af en mand, som tager fat i hendes arm. Pigen vrister sig fri fra ham og løber med de to andre piger længere ind på skolens grund. Her kontakter de en voksen, som har opsyn med eleverne. De går sammen ind på skolens kontor, hvorefter det bliver meldt til politiet, udtalte Katja Franziska Uth, der er skoleleder på Lystrup Skole, onsdag.

Ekstra Bladet forsøger at få uddybende kommentarer til sagen fra Katja Franziska Uth og fra Øtjyllands Politi senere i dag.