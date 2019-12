Masseblitz på uheldsstrækning

2. juledag er en travl dag på de danske veje.

Derfor var det måske heller ikke en overraskelse, at der lige netop den dag skulle være overordentlig mange bilister, der gik i Syd- og Sønderjyllands Politis fotofælde på Moltrup Landevej, som er en såkaldt uheldsstrækning.

103 bilister måtte betale dyrt for et julefoto, og ti kørte så stærkt, at de tilmed har fået et klip i kortet. En enkelt bilist kommer til at få en betinget frakendelse af kortet, da han kørte 93 km/t. med fastspændt trailer.

Det oplyser politiet på Twitter.

Fra politiet færdselsafdeling lyder meldingen, at 'slet ikke er godt nok'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Syd- og Sønderjyllands Politis vagtchef, som ikke havde yderligere at tilføje.